Uppgifter: Angela Lansbury aktuell för ”Game of thrones”

”Mord och inga visor”-skådespelaren Angela Lansbury, 90, uppges vara klar för ”Game of thrones”, skriver tyska Bild .

Källor till tidningen uppger att Angela Lansbury kommer att spela i två avsnitt av den sjunde säsongen av succéserien ”Game of thrones”. Vilken roll hon har är inte känt.

Angela Lansbury är mest känd som kriminalförfattaren Jessica Fletcher i kriminalserien ”Mord och inga visor” som spelades in under 80- och 90-talet.

Inspelningarna av "Game of thrones" sjunde säsong började nyligen på Irland. Sedan tidigare är det klart att "Harry Potter"-skådespelaren Jim Broadbent, 67, medverkar.