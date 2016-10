Succépodden ser om ”Game of Thrones” – från början

Svårt att vänta på säsong sju av ”Game of Thrones”?

– Sansa Stark är också intressant, för hon var hatad av hela internet i första säsongen. Då var hon en liten fånig tjej som inte står upp för sig, sitter och ljuger och ska vara lojal mot Joffrey. Men hon får växa något otroligt under de senare säsongerna, säger ”Tronspelets” nya programledare Tove Björnlundh.

Hon tycker att det ska bli ”superspännande” att ställa sig vid rodret i ”Tronspelet” efter Magnus Edlund.

– Lite läskigt också. Det är stora nördskor att fylla efter Magnus. Men jag är redo, säger Tove Björnlundh.

Under hela säsong sex dissekerade, diskuterade och analyserade de varenda detalj i ”Game of Thrones”. Nu fortsätter tv-gurun Sandra Wejbro och rockjournalisten Markus Larsson att hugga in på avsnitten – från seriens första början.

Gyttja och gruppsex

Från och med avsnitt fem tar nöjesreportern Tove Björnlundh över som programledare.

– Jag bara älskade ”Game of Thrones” från första avsnittet. Man får direkt se white walkers, som man inte får veta vilka de är, men som är svinobehagliga. Man får se gyttja och halshuggning. Och gruppsex. I samma serie. Jag kände direkt att det här kommer bli något stort, säger Tove Björnlundh.

Små hintar om vad komma skall placerades ut redan i första säsongen. Det är den största anledningen att man bör kolla alla avsnitt från början, tycker Tove. LÄS OCKSÅ ”Jag låg stilla och var naken i veckor”

Detaljer som kommer tillbaka

– Redan i första avsnittet när de hittar jättevargarna – då är det ju en hjort som har dödat vargmamman. Det är symboliskt eftersom hjort är huset Baratheons sigill, medan vargen är familjen Starks sigill. Och husen kommer att förgöra varandra, säger Tove Björnlundh.

Hon vill gärna ha läsartips och teorier på mejl eller twitter.

– Man lämnar aldrig ett avsnitt och tänker: ”Jaha, bra”. Man måste se det med någon, så att man kan vända sig om och diskutera vad som hände. Och det är därför man ska lyssna på ”Tronspelet”. Vi blir kompisen i natten.

”Handen i kakburken igen”

”Tronspelet”-profilen Sandra Wejbro säger att ”Game of Thrones” är alldeles för bra för att låta bli ända till premiären av säsong sju.

– Vi kunde inte hålla oss borta, handen åkte ned i kakburken igen. Under början av Tronspelet upptäckte vi också hur mycket vi hade glömt av de första säsongerna, så det här är ett sätt att friska upp minnet inför säsong sju och kanske se nya kopplingar och mönster. LÄS OCKSÅ HBO ger besked om framtiden för ’Game of thrones’

Teorin: Han var sugen på Snow

Stoffet till poddens galna teorier är att mysterierna planteras flera säsonger innan svaret avslöjas. Sandra Wejbro har svårt att välja den knäppaste tesen hittills.

– Kanske att Nattkungen såg på Jon Snow med ett erotiskt sug i blicken, men det var nog mest i Markus Larssons fantasi.

Sandra Wejbro spår en bra ny säsong av ”Tronspelet”.

– Jag ser fram emot när Tove ska axla Magnus fallna fantasy-mantel, det blir ett bitterljuvt ögonblick. Liksom sin företrädare har hon redan börjat yra om favoritdrakar och snygga rustningar.

Säsong sju av HBO:s fantasyserie ”Game of Thrones” har premiär under mitten av 2017. Lyssna på Tronspelet här! Mejla teser och teorier till tronspelet@aftonbladet.se.