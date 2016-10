Succéserie kan spelas in på Gotland

LÄS OCKSÅ Det här betyder mystiska ledtråden

Delar ur den populära fantasyserien ”Game of thrones” kan komma att spelas in på Gotland.

Enligt Gotlands Tidningar (GT) är tv-bolaget HBO intresserat av att spela in scener ur kommande avsnitt på ön. Men inga kontrakt är undertecknade. LÄS OCKSÅ PLUS Hemligheterna i ’Game of thrones’

”Har skickat bilder”

– Vi är med i ett pitchförfarande och har skickat ett stort material med bilder till bolaget i USA, säger Olivia Munck, exekutiv producent på The Line Gotland, ett företag som jobbar med produktionsservice för film- och tv-produktioner, till GT.

Hon har tillsammans med kollegor dokumenterat miljöer på ön och skickat till producenterna. Det rör sig bland annat om Kattlunds och Stavgard och serieskaparna har visat intresse för gamla gårdar på landsbygden, uppger Munck för GT. LÄS OCKSÅ HBO ger besked om framtiden för ’Game of thrones’