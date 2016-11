”Game of thrones” kan få uppföljare

Nu diskuterar kanalen nämligen möjligheterna till en prequel till succén ”Game of thrones” med författaren George R.R. Martin.

Det är programchefen Casey Bloys som säger till Entertainment weekly att saken fortfarande diskuteras.

– Det är fortfarande preliminära, fortgående samtal, svarar han på frågan om det finns en specifik idé utifrån George R.R Martins värld Westeros i bokserien ”A song of fire and ice” som tv-serien ”Game of thrones” baseras på.

– Vi tittar på flera områden, men jag kan inte peka på någon speciell och säga ”detta är vad vi kommer att göra”, säger Casey Bloys, som inte heller bekräftar hur många avsnitt den åttonde och sista säsongen av ”Game of thrones” kommer att bestå av:

– Jag tar det jag kan få.

Game of thrones återkommer med sin sjunde och näst sista säsong i vår. Serien hade mellan sju och åtta miljoner tittare per avsnitt när säsong sex sändes i USA.