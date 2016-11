Paradise-Tim: ”Jag älskar mig själv”

Ut med det gamla och in med det nya.

I måndagens avsnitt av Paradise Hotel blir deltagarna rejält chockade när en av dem plötsligt tvingas lämna hotellet. In kommer istället en joker. Nöjesbladet kan avslöja att det är Tim Söderström, 24, som gör entré. Bästis till Adrian Montin, en av förra säsongens spelare. Men att kliva in i paradiset blev inte precis som han tänkt sig.

– Jag själv är positiv, energisk och kärleksfull. Så jag tänkte att går jag in med bra karisma och god energi kommer jag antagligen att få det tillbaka. Men istället möts jag av ett gäng som ser ut som att de precis bevittnat ett mord, säger han till Nöjesbladet. SE OCKSÅ Bryter ihop efter gruppsex-sveket

”En grekisk gud”

Tim Söderström älskar sig själv och talar gärna om det.

– Att älska sig själv tycker jag är något alla människor i hela världen bör sträva efter. Sen att man går runt och säger det är ju en helt annan grej. Det kan nog sticka i folks ögon lite. Men jag kan öppet säga att jag älskar mig själv. Jag tycker att jag är en grym person. Jag är en underbar kille på alla fronter och det är inte svårt att tycka om mig.

Han brukar även likna sig själv vid en grekisk gud.

– Grabbarna där hemma stör ju sig på när jag går runt och kallar mig själv grekisk gud. Men det är med glimten i ögat. Om jag går ner på stan och promenerar i fem minuter kommer jag hitta en gubbe som har mycket bättre kropp och allting än mig. Men jag är väldigt nöjd med det jag har.

Vilken sorts spelare är du i Paradise Hotel?

– Jag som spelare i Paradise Hotel är absolut den tysta mördaren.

Hur är du på fest?

– Jag gillar att vara 'the center of attention'. Det började redan i skolbänken.

Vilket är ditt bästa raggningsknep?

– Det är att vara inkognito. Det är ett väldigt fint ord som vi inte spar på i mitt kompisgäng. Du visar inte så mycket. Du kanske lägger någon halvcharmig kommentar. Sedan är du 'laidback' och cool. Förstå mig rätt. Jag vill inte låta för högmodig men jag har aldrig riktigt behövt ragga så mycket, säger han.