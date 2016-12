ANALYS: Diggandet i ”Så mycket bättre”

Så blir du lika bra på festdiggande som ”Så mycket bättre”-gänget











Vi har alla varit där. Plötsligt, under en middag eller en någon annan festlig tillställning ska någon göra ett uppträdande. Och då ska det det diggas. Den påtvingade situationen kan lätt urarta och kännas obekväm. Låt dig därför inspireras av mästarna i middagsdiggning - ”Så mycket bättre”-gänget 2016.





Det halvliggande diggandet

Jill praktiserar en halvliggande variant av diggande. Johnsons diggande signalerar mys, avslappning och respekt. Hennes diggande är så fint och perfekt att du nästan omedelbart vill krypa in i den Johnsonska hammocken och digga med.

➕ ➕ Coolt, snyggt och avslappnat

➖ ➖ För vissa kan den här typen av diggande framstå som att du sover dig genom framträdandet





Blundaren

Det är enkelt rent fysiskt att digga blundandes. Bara att stänga ögonlocken så är det klart. Men psykiskt är det en av den svåraste formen av diggande. Så fort du blundar börjar du tänka på i fall andra spanar in ditt blundande eller om du framstår som pretentiös. Tommy Nilssons ständiga blundande är en inspiration för oss alla. Med stor självklarhet blundar han så fort det hörs finmusik. Dessutom har han modet att blunda länge. Tommy Nilsson är och har alltid varit en förebild för oss alla.

➕ ➕ Självsäkert, coolt och respektfullt.

➖ ➖ Pretentiöst, fånigt och kan bli pinsamt





Spontandansdiggandet

Att resa sig från matbordet och spontandansa innebär att du som diggare måste klara av stora hinder. Lemmarna är stela och magsäcken kan var fylld av både plankstek och ”Gröna hissen”. Det blir lätt ”titta pappa dansar” av det hela. Movesen sitter inte riktigt och det är lätt att tappa draget. Magnus Carlson vet allt detta och gör alla rätt när det vankas spontan middagsdans. Likt en puma smygandes efter något smaskens rör han sig lätt och ledigt. Sångarens klappteknik imponerar även. Carlsons går inte i fällan och klappar händerna ovanför huvudet. Spontanklappande ska alltid ske i brösthöjd.

➕ ➕ Spontandans är spontan och spontant är bra

➖ ➖ Dansen sitter sällan där, det är svårt att veta när spontandansen ska avslutas. Det kan bli pinsamt.





Sittdansandet

Av alla diggande former är sittdansen ofta förknippad med överklassen. Den moderna formen av sittdansen har sedan sent 90-tal utvecklats under många nätter runt vippiga drinkbord på stans dyrare barer. Vanliga moves är ”veven” och den lite mera burdusa ”fistpumpen”. ”SMB”-gängets sittdansade har dock inte sitt ursprung i överklassens sittdansande runt champagnehinkar. ”SMB”-gängets sittdans är av en mer klassisk handklappande variant som har funnits runt middagsbord i decennier.

➕ ➕ Du slipper att stå upp. Sittdansen känns skön i både kropp och själ