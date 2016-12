Efter tuffa året: nu tar Jill Johnson time out

Efter separation från maken och tufft jobb: ”Jag behöver landa”





Hon har haft ett hektiskt år fullt av jobb och en uppslitande separation.

Nu tar Jill Johnson time out efter succén med ”Så mycket bättre”.

– Jag ska faktiskt stänga av ordentligt efter årsskiftet, jag behöver landa, säger hon till Nöjesbladet.

Det har varit ett turbulent år för Jill Johnson , kantat av hårt jobb – och en omvälvande skilsmässa.

Efter 17 år ihop separerade hon och Håkan Werner , 55, i början av året. Det hölls dock hemligt tills efter inspelningen av ”Så mycket bättre” då hon berättade om det i P4 Extra med Lotta Bromé i samband med släppet av sin nya skiva.

– Mycket av albumets låtar är skrivna ur en stor sorg. Jag och min man separerade i början av året och har bott på varsitt håll till och från under sommaren, sa hon i intervjun, och fortsatte:

– Det är en process. Jag vet inte var den kommer landa, men det var en stor sorg och mycket som kom ur mig när vi skrev låtar där i början av året.

I TV4:s program sjöng hon en skilsmässoversion av Tommy Nilssons ”Öppna din dörr”, och Nilsson var ett viktigt stöd för henne under tiden.

– Jag lutade mig mot min egen sorg. När det spelades in var det ingen som visste om något. Därför fick jag en styrka, jag är mer sårbar i dag när alla vet om det. Jag är även trygg med Tommy, han har spelat med min man i många år så jag kände honom sedan innan, sa hon till Nöjesbladet inför premiären av programmet.

Tar time out

Om karriären varit hektisk kommer knappast succén i TV4:s program ändra på den saken. Jill Johnson gör dock helt om – och tar time out.

– Man får en skjuts, det får alla som är med. Men jag gick inte in i detta med en strategi, alla andra ska ut och turnera i eftersvallet av ”Så mycket bättre” men jag ska ta ledigt, säger hon och skrattar.

– Jag ska faktiskt stänga av ordentligt efter årsskiftet. Jag vet inte om jag ska kalla det semester jag ska bara ta och lugna ner mig jag har bara jobbat alldeles för mycket. Jag behöver tagga ned och landa med båda fötterna, and see what happens , säger hon till Nöjesbladet.

”Ett smycke i skrinet”

Vid pressträffen i oktober några månader efter inspelningarna hade deltagarna inte umgåtts något större.

– På ett sätt förde detta oss nära, Freddie Wadlings bortgång förde oss samman från dag ett. Tommy har hört av sig, och vi träffades på Josefine (Jinders, reds anm) releasefest. Men jag tror inte att något av de tidigare gängen umgås, allt ebbar ut. Det är ett nyktert sätt att se på det. Man har lite blues när det är slut och sedan är det ett smycke i skrinet att gå tillbaka till och titta på då och då, sa hon då.

Jill Johnson har via sin presskontakt avböjt att ge intervju i samband med veckans program.