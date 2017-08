”Sommarpratet för dig som är genuint intresserad av fotboll”

Ålder: Fyller 70 år idag

Bor: England

Yrke: Fotbollstränare

✓ Snabbguide:

Skrytkvot: ++

Skvallervärde: +

Känslostyrka: ++

Humornivå: +++

Åh-fan-faktor: ++

✓ Första meningen: ”Jag tror att man måste vara äldre för att bli en drömmare, och ha någon slags vision om hur ens liv ska bli eller hur man vill att fotbollen som sport ska bli.”

✓ Sista meningen: ”Thank you for listening, ha en trevlig sommar”

✓ 3 typiska låtval:

The Winner Takes it All - ABBA

At Last - Etta James

Back To Black - Amy Winehouse