Varning för plötsliga störtfloder efter Harveys framfart

Tre andra amerikanska oväder med förödande konsekvenser:

✓ Orkanen Sandy drog in över nordöstra USA den 29 oktober 2012. Stora nederbördsmängder föll över land samtidigt som havsvatten trycktes mot kusten. Under dygnet som följde blev miljoner människor utan ström, flygplatser stängdes, nästan 20 000 flyg ställdes in och tågen stod stilla. Sandy orsakade skador för enorma belopp och dödade över 100 människor i USA. Innan stormen nådde USA ställde den till med stora skador i Karibien, där minst 67 människor dog.

✓ Orkanen Katrina träffade New Orleans direkt som en kategori 3- storm och ödelade staden 2005. Vattenmassor översvämmade stora delar av New Orleans och många människor klättrade upp på sina hustak för att invänta räddning. Omkring 1 200 människor dog, enligt vädermyndigheten National Weather Service.

✓ Orkanen som drabbade Galveston i Texas i september 1900 var av den näst starkaste graden på orkanskalan, kategori 4, med en maximal vindhastighet på nästan 65 meter i sekunden. Omkring 8 000 människor omkom. De ekonomiska skadorna beräknades till 20 miljoner dollar, motsvarande cirka 700 miljoner i dag.

Källa: Reuters