Irma på väg mot Florida – tappar i styrka

Tidigt på lördagsmorgonen svensk tid, nådde orkanen Irma Kuba.

Stormens styrka har pendlat lite mellan klass fyra och den högsta kategorin klass fem, men nu tappar den åter i styrka på väg mot Florida.

Irma har redan krävt minst 24 människoliv och har försatt cirka 5.6 miljoner människor på flykt.

Foto: MARTIN BUREAU / AFP Saint-Martin efter att Irma passerat.

Stormen Irma passerade den lilla ön Barbuda i onsdags. Stormen skadade omkring 95 procent av bebyggelsen på ön, enligt premiärministern Gaston Browne.

Men faran verkar inte vara över. Irmas syskon José befinner sig i området och det är ännu oklart hur den kommer röra sig.

Meteorologerna tror att stormen kommer röra sig efter Irma i riktning väst-nordväst.

Det är första gången som två så pass starka orkaner befinner sig samtidigt i området.

25 procent av befolkningen är evakuerad

Irma är den starkaste atlantiska stormen på över ett decennium och drog under tidiga lördagsmorgonen in över Kuba . Prognosen lovar minst tre meter höga vågor på Kubas nordliga kust. Men meteorologer varnar för mycket värre scener kommer att utspela sig på Kuba när stormen vecklas ut över landet under lördagen.

Klass fem-orkanen rör sig nu mot USA och har redan orsakat en historisk evakuering. Landet har bara drabbats tre gånger av klass fem-stormar sedan 1851.

”Vi börjar få ont om tid”

Floridas guvernör Rick Scott har utlyst tvångsevakuering av 25 procent av delstatens befolkning. Det motsvarar 5.6 miljoner människor som begett sig norrut i landet.

– Vi börjar få ont om tid. Om du befinner dig i evakueringszonen, måste du ta dig därifrån nu! Det här är en katastrofal storm som var delstat aldrig sett maken till tidigare, säger Rick Scott till Reuters.

Irma, tillsammans med eftersläntraren José förväntas dra in över Florida under söndagskvällen eller måndagsmorgonen.

