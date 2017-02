God morgon! Det här hände medan du sov

Börja dagen med att snabbt få koll på läget. Här är toppnyheterna från natten till lördag den 11 februari.

Foto: Patrick Persson

Stor polisinsats – skottskadad man hittades

Ett antal polispatruller ryckte ut till Väla köpcentrum utanför Helsingborg efter larm om skottlossning. Där hittades en skottskadad man – men ingen misstänkt. Enligt Aftonbladets uppgifter tros det vara en uppgörelse kriminella emellan.

Trump kan byta taktik – och ge ny order

Efter utslaget till Trumps nackdel kan han tvingas byta strategi. I stället för att hoppas på Högsta domstolen kan det komma en helt ny presidentorder – på måndag eller tisdag.

Margot Wallström utsatt för rysk Twitter-kampanj

Den svenska utrikesministern Margot Wallström träffar sin ryska motsvarighet Sergej Lavrov senare i månaden. Foto: TT, AP

Utrikesminister Margot Wallström (S) träffar snart sin ryska motsvarighet i Moskva. Inför besöket har falska uttalanden spridits från ryska Twitter-konton – som tvingat svenska ambassaden att slå larm.

Arkivbild: Månen. Foto: AFP

”Snömåne” och ”nyårskomet” – på samma natt

Under natten till lördag fanns det all anledning att titta upp mot himlen. Två himlafenomen inträffade nämligen under samma natt: En halvt förmörkad ”snömåne” och en passerande ”nyårskomet”. Kometen kan vara synlig även under morgonen.

Angola.

17 döda i fotbollspublik i Angola

Ett dödligt kaos uppstod under en fotbollsmatch mellan två lokala lag i Angola.

– Det var ett tryck som ledde till att folk kvävdes. Vissa tvingades kliva upp och gå över andra. Det var 76 som skadade sig och 17 av dem har dött, säger Ernesto Luis, direktör på det lokala sjukhuset.

Lärarvikarien ledde ut en elev ur klassrummet – nu kommer skolan inte ringa honom igen. Foto: TT

Lärarvikarie ledde ut elev – tvingas lämna

Vid upprepade tillfällen bad lärarvikarien eleven att sitta ner – och när eleven vägrade ledde hen ut denne ur klassrummet. Nu tvingas vikarien lämna skolan.

