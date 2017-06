Slaget om terrornästet är inlett

Slaget om IS självutropade huvudstad Raqqa har inletts, skriver Reuters.

– Det började i gryningen, säger Rami Abdulrahman, chef för oppositionella Syriska människorättsobservatoriet, SOHR.

Det är den kurdisk-arabiska alliansen SDF som attackerat terrornästet, enligt Reuters. Anfallet ska ha inletts mot en militärbas i Raqqas norra delar samt i al-Mashab i den östra kanten av staden.

Sedan i höstas har Syrian Democratic Forces, SDF, avancerat och slagit en ring kring Raqqa. I helgen uppgav en talesperson för milisen att en insats för att återta staden skulle inledas inom ”några dagar”.

– Raqqa är en symboliskt viktig stad eftersom det är där IS har utropat sitt kalifat och IS-ledningen har suttit till stor del. Lyckas man driva ut IS ur Raqqa så har IS inte längre några starka fästen. Då blir man återigen bara en terrorgrupp och inte en politisk rörelse som försöker driva en nation, säger Aftonbladets utrikespolitiske kommentator Wolfgang Hansson.

Får stöd av USA

SDF har stöd av USA som bland annat försett dem med vapen. Turkiet är emot att alliansen beväpnas och likställer SDF med den terrorstämplade PKK-gerillan.

– Det kommer säkert bli en mycket blodig, utdragen och svår strid. Men jag har svårt att se hur den USA-stödda alliansen inte kommer vinna mot IS, säger Wolfgang Hansson.

SDF förväntas hålla en presskonferens senare i dag.

