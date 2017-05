God morgon! Det här hände medan du sov

Börja dagen med att snabbt få koll på läget. Här är toppnyheterna från i natt.

Uppgifter: Kushner ville ha hemlig direktlänk till Putin

Donald Trumps rådgivare och svärson Jared Kushner verkar ha dragits in i Rysslandsutredningen.

Kushner ska efter presidentvalet förra året ha föreslagit, för den ryske USA-ambassadören Sergej Kisljak, att öppna en hemlig kommunikationslänk till Kreml, uppger myndighetskällor för Washington Post.

Förslaget ska ha diskuterats vid ett möte i Trump Tower i New York den 1 eller 2 december.

► Läs hela artikeln

► Trump undvek ”jordbävning” - nu väntar nästa jättestrid

”Dödspatrull” tros ligga bakom närmare tio mord

Fyra unga män i skyddsväst misstänks ligga bakom mordet på en 18-åring i Järfälla.

De fyra anses utgöra en ”dödspatrull” med närmare tio liv på sina samveten, enligt polisens misstankar.

Nu uppges centralgestalterna i gängkriget ha grupperat sig på hotell i Stockholmsområdet.

► Läs hela artikeln

Polisen: Nyckelpersoner gripna i terrorutredningen

En 44-årig man greps på fredagskvällen misstänkt för inblandning i terrordådet i Manchester.

Totalt är nu nio män frihetsberövade i Storbritannien. Med det tror sig polisen ha stoppat flera av nyckelspelarna i självmordsbombaren Salman Abedis terrornätverk.

– De är väldigt betydelsefulla, de här gripandena, säger antiterrorpolisen Mark Rowley till Sky News .

► Läs hela artikeln

Ariana Grande återvänder till Manchester: ”Hatet ska inte vinna”

Ariana Grande kommer att återvända till Manchester för att hålla en välgörenhetskonsert. Pengarna ska gå till offren och deras familjer.

Det meddelar popstjärnan i ett långt och känslosamt meddelande på sitt Twitterkonto .

”Vi kommer inte låta hatet vinna”, skriver hon bland annat i inlägget.

► Läs hela artikeln

Bil exploderade i Malmö

En bil exploderade i Rosengård i Malmö på fredagskvällen.

Bombtekniker undersökte fordonet under natten.

– Det var en kraftig explosion, säger Peter Martin, vakthavande befäl vid polisen.

► Läs hela artikeln

Get räddad ur het bil

På eftermiddagen räddade polisen en get som flämtade och for illa i en varm bil under Skanstullsbron i Stockholm.

Djurexperten Jonas Wahlström konsulterades och geten fördes till Skansen.

– Att ha en get i en bil är inget illegalt, men den här verkade vara fara illa, säger Jonas Wahlström.

► Läs hela artikeln

