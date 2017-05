Experten: ”Ett av Trumps bästa tal – valde delikat medelväg”

Donald Trump gick hårt åt Iran och uppmanade de muslimska ledarna i publiken att ”driva ut” terroristerna.

Mellanösternkännaren Anders Persson tycker att Trumps första utlandstal som amerikansk president var ett av de bästa han hållit.

– Han var smart när han talade om Gud i stället för religion.

Donald Trump befinner sig i Saudiarabiens huvudstad Riyad, den första anhalten på hans nio dagar långa utlandsresa till fem länder. På söndagen höll han ett tal inför 50 ledare från muslimska länder.

Talet var hans första som amerikansk president utanför USA:s gränser och skrevs av hans kontroversielle rådgivare Stephen Miller, huvudarkitekt bakom det kritiserade inreseförbudet.

– Jag tyckte att det var ett förvånansvärt bra tal, ett av de bästa han har hållit under sin tid som president. Jag tyckte att han valde en delikat medelväg som inte har kännetecknat honom hittills under hans presidentperiod, och ännu mindre under hans tid som kandidat, säger Mellanösternkännaren Anders Persson, statsvetare vid Lunds universitet.

Mycket av talet hade kommit ut på förhand, var det ändå något som överraskade?

– Nej, jag tycker att det var i linje med de här utkasten som har publicerats i pressen. Han undvek att trampa i fallgropar, det var inga grodor vad jag märkte. Han undvek polariserande termer som ”radikal islamsk terrorism” och ”civilisationernas kamp”. Han var väldigt noga med att säga att det inte är en kamp mellan civilisationer. Han använde dock begreppen ”islamistisk extremism” och ”islamistisk terrorism”, så där är han ändå tydligare än vad Obama var.

I talet uppmanade Trump de muslimska ledarna att ”driva ut” terrorister från heliga platser och bönelokaler.

– Det tror jag är ett citat som kan följa med honom i framtiden på ett positivt sätt. Det är ett rimligt uttalande och inte särskilt polariserande, men ett sätt att skilja extremisterna från folket och religionen.

– Han var smart när han talade om Gud i stället för religion. Han sa bland annat att terror inte har något med Gud att göra, i stället för att koppla det till islam. Det är enklare att tala om Gud som ett generellt fenomen i stället för att tala om islam och Allah.

Vad menar Trump att de muslimska ledarna ska göra för att driva ut terroristerna?

– Det kan man fundera över. Det kanske inte var jättemycket substans i talet. Vid ett tillfälle talade han om att inrätta ett center i Saudiarabien för att motverka extremism. Det kan vara ett sätt, alltså utbildning mot extremism.

Hur tror du att talet togs emot i Arabvärlden?

– Jag tror att ledarna tog emot det på ett bra sätt. Trump var noga med att säga att USA inte kommer att pracka på dem amerikanska ideal eller idéer. Han sa ingenting om mänskliga rättigheter eller krav på demokratisering. Sådant brukar ledarna gilla, jag är inte säker på att talet tas emot lika väl i de breda folklagren.

Trump markerade ganska hårt mot Iran under talet. Hur tror du att det landade?

– Jag har ännu inte sett några kommentarer från Iran, men jag tror inte att det landade väl hos ledningen i Iran.

– Trump talade om att isolera Iran och levererade en hel del argument för det, som att Iran stödjer terrorism, att de är inblandade i Syrien på ett dåligt sätt, att de hetsar och hotar Israel och att de sprider sekteristiskt våld. Han gick dock inte så långt som att efterlysa regimskifte. Han sa heller ingenting om att avveckla kärnteknikavtalet med Iran.

Kan du jämföra dagens tal med Trumps uttalanden om islam och Mellanöstern som Trump gjorde som presidentkandidat?

– Det är en total helomvändning. Det är helt uppenbart att Trump har lyssnat på någon eller några och ändrat sig.

Vad betyder det för hans trovärdighet att han är så annorlunda?

– Man kan antingen göra en positiv tolkning av det och säga att han är pragmatisk och att han lärt sig av ämbetet, eller så kan man säga att han är falsk och att det inte går att lita på honom. Men det är ändå ganska vanligt i politiken att ledare säger en sak under valkampanjen och sedan gör något annat under tiden i ämbetet.