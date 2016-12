SMHI klass 2-varnar för storm

SMHI har gått ut med klass 2-varningar för stora delar av södra och västra Sverige.

Under kvällen och natten mot tisdagen ska det bli rejält blåsigt när stormen Urd drar in.

– Det kan bli skador på byggnader, det finns risk för fallna träd och omkringflygande föremål, säger Charlotta Eriksson, jourhavande meteorolog på SMHI.

På söndagskvällen meddelar Trafikverket att trafiken på flera tågbanor ställs in.

Stormen väntas slå mot västra Sverige under måndagen. Foto: Skärmdump: earth.nullschool.net

Trafiken på flera tågbanor i södra Sverige ställs in under måndagen, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande (se faktaruta för vilka banor det gäller). Anledningen är att fallande träd kan göra att tågbanorna blir strömlösa.

– Vi vill inte riskera att resenärer blir sittande på ett strömlöst kallt tåg mitt i vintern, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson i pressmeddelandet.

Först på tisdagsmorgonen vet Trafikverket när man kan släppa på trafiken igen.

Starka vindar

Trafikverket uppmanar även vägtrafikanter att hålla sig till större vägar, då träd kan falla ner på mindre vägar. Det kan även bli aktuellt att stänga en del vägbroar som är känsliga för vind.

Enligt SMHI kan det blåsa mellan 25 och 29 meter per sekund i Bohuslän, Göteborg, Halland, delar av Kronoberg samt i Skåne.

Redan under måndagskvällen väntas vindbyarna i Bohuslän nå stormstyrka på 25 meter per sekund. Under kvällen räknar SMHI med att ovädret rör sig västerut och kommer till Skåne under natten, enligt Charlotta Eriksson, meteorolog.

”Kan inte säga exakta tider”

– Vi kan inte säga exakta tider. Det blir blåsigt under hela måndagen och det kommer att tillta under kvällen och natten.

Temperaturerna kommer att ligga på plussidan, men med vinden följer även regn som kan övergå till blötsnö på sydsvenska höglandet.

Risken finns för skador på byggnader, fallna träd och flygande föremål.

– Det kan även bli störningar i infrastrukturen, el och trafiken kan påverkas, säger Charlotta Eriksson.

Stormen har fått ett namn

Det norska meteorologiska institutet har nu döpt det kommande ovädret till Urd. Det är även det namn som stormen kommer att ha i Sverige.

Under söndagsförmiddagen låg ovädret över Island, med det rör sig sedan nordost och väntas komma in över Norge på måndagskvällen, rapporterar VG .