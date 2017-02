God morgon! Det här hände medan du sov

Börja dagen med att snabbt få koll på läget. Här är toppnyheterna från i natt.

Foto: TT NYHETSBYRÅN

Maskerad man rånade 80-åring i hemmet

En maskerad rånare tvingade sig in hemma hos en man i 80-årsåldern och misshandlade honom.

Det är oklart om gärningsmannen fick med sig något byte innan han lämnade bostaden i Helsingborg.

Väpnat rån mot butik i Malmö

Fem maskerade gärningsmän, beväpnade med kniv och pistolliknande föremål, rånade en butik i Malmö på måndagskvällen.

Foto: Francois Guillot / AFP

Fransk polis våldtog 22-åring under id-kontroll

En polis som våldtagit en 22-årig man har orsakat kraftiga protester i Frankrike.

– De skrek jävla fitta och stack in batongen i stjärten. Händelsen har förstört mitt liv, säger svårt chockade Théo.

Oscar Zia ”Årets homo/bi” på QX-galan

Oscar Zia tillägnade sitt pris som årets homo/bi till alla de som ännu inte vågat komma ut ur garderoben.

Att våga är viktigt, påpekar han.

– Det är det som är det svåraste, säger han till Nöjesbladet.

Foto: CARLOS BARRIA / X90035

Vita huset överklagar upphävandet av Trumps reseförbud

Att stoppa människor från att resa in i USA ligger helt inom presidentens befogenheter.

Det hävdar justitiedepartementet, som nu lämnat in överklagan för att Donald Trumps inreseförbud återigen ska träda i kraft.

Domare kommer att avgöra ärendet sent på tisdagen.

Flygvärdinna räddade flicka från trafficking

Flygvärdinnan Sheilia Fredrick på Alaska Airlines kände på sig att någonting inte stod rätt till med två av passagerarna på flyget. Tack vare hennes magkänsla räddade hon en ung tjej från att bli offer för trafficking, rapporterar amerikanska tv-kanalen 10News WTSP.

