Polischefen smugglade knark i tunnor – döms

Jari Aarnio smugglade in tunnor med 791 kilo hasch i Finland – samtidigt som han var chef vid narkotikapolisen i Helsingfors.

Rätten pekar nu ut Aarnio som den så kallade ”Bölemannen” och dömer honom till tio års fängelse. Nyckelbeviset: 65 000 euro som grävts ned i hans blomsterrabatt.





Det var under 2011 och 2012 som en man som gick under polisens kodnamn ”Bölemannen” ledde en knarkliga i Helsingfors . Via ett tiotal mobiltelefoner höll personen kontakt med smugglare som under den här tiden förde in 791 kilo hasch i Finland i tunnor från Nederländerna.

Knöts till telefoner

Mobiltelefonerna kunde kopplas till Jari Aarnio, som under samma tid var en högt uppsatt chef på narkotikaenheten vid Helsingforspolisen. På torsdagen dömdes han till tio års fängelse, rapporterar Yle .

Rättegången har pågått sedan i juni och Aarnio har genomgående nekat till att han använt eller ringt till de berörda mobiltelefonerna.

– Bölemannen finns inte. Telefonerna har använts av flera olika poliser inom tjänsten i olika operationer, sa hans advokat Riitta Leppiniemi i somras, enligt Hufvudstadsbladet .

Plasthink med pengar

Men åklagarsidan lyckades placera Jari Aarnio på samma plats som Bölemannen vid flera tillfällen. Vid samtliga tillfällen befann han sig i Helsingforsområdet Böle – därav namnet.

De pekade också på hur Aarnio strött kontanter omkring sig, flera miljoner mer än han tjänade. Polisen hittade också en plasthink med 65 000 euro som grävts ned i rabatten utanför hans hus. Aarnio själv menade att han fått pengarna av en numera död affärsman – och att någon annan grävt ned hinken för att sätta dit honom.

Incesthotade vittne

När knarkligan började nystas upp försökte Aarnio få sina kollegor att utreda en annan person. Sedan fick han ett kriminellt gäng att hota ett vittne med att denne skulle bli anklagad för incest och mördad.

Tingsrätten dömer Jari Aarnio till tio års ovillkorligt fängelse för fem grova narkotikabrott och 17 andra brott. Aarnio ska dessutom betala 1,3 miljoner euro – motsvarande drygt 12 miljoner kronor – i skadestånd till staten.

Hans advokat har redan gjort klart att domen kommer att överklagas till den finska hovrätten.