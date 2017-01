Man spelade död – överlevde nattklubbsskjutning







När Francois al-Asmar sköts i axeln föll han ihop och låtsades vara död.

Det kan ha räddat honom från att dö i nattklubbsmassakern.

– Jag spelade död så att han inte skulle fortsätta skjuta mig, säger han till Reuters.

Det var klockan 01.30 natten till den 1 januari som en beväpnad gärningsman öppnade eld på nattklubben Reina i Istanbul . Francois al-Asmar var på nyårsfesten när han plötsligt hörde ett skott.

Då slängde han sig ner på golvet för att gömma sig.

– Han sköt först ett skott, så jag trodde att det var en arg eller full man som sköt med sin pistol, men några sekunder senare hörde vi ett maskingevär, säger han, sittandes i en säng på sjukhuset, till nyhetsbyrån Reuters.

”Hade blivit skjuten längs hela kroppen”

I panik gömde han sig bakom ett bord. Han satt på golvet, men hans axel måste ha varit synlig, säger Francois al-Asmar i intervjun.

Bara sekunder senare lyckades gärningsmannen skjuta honom – och han träffades i axeln.

– Jag satt faktiskt upp och jag sköts direkt, inte efter särskilt lång tid. När jag sköts lät jag hela kroppen falla ihop på golvet. Jag spelade död så att han inte skulle fortsätta skjuta mig, fortsätter han.

– Han sköt alla som var på golvet. Han sköt inte i luften, utan på dem som var på golvet där vi var. Hade jag legat ner med hela kroppen på golvet, så hade jag blivit skjuten längs hela kroppen.

Sköts i höften – telefonen räddade hans liv

Han är inte den enda som överlevde skräcknatten på nattklubben. Även amerikanska William Jacob Raak, 35, träffades av gärningsmannens skott.

– Jag sköts i benet. De här galna personerna kom in och sköt överallt, säger han när han togs in i ambulansen under natten, skriver AP.

Efter att han skjutits i höften höll han sig tyst och blickstilla – för att gärningsmannen inte skulle upptäcka honom.

Och skottet träffade William Jacob Raaks mobiltelefon som han hade i byxfickan. Något som kan ha räddat hans liv.

– När han sköts träffade kulan hans telefon. Den fick från höften till hans knä, men kulan träffade inga större artärer, säger hans bror Michael Raak till NBC10 .

Fortfarande på fri fot

Omkring 600 personer befann sig på klubben när gärningsmannen slumpmässigt började skjuta omkring sig. Han är fortfarande på fri fot och en stor polisoperation pågår just nu för att hitta honom.

Mannen beskrivs vara i 25-årsåldern och tros komma från Centralasien – antingen från Kirgizistan, Uzbekistan eller Xinjiang i västra Kina.

39 personer dog och 69 skadades i nyårsattacken.