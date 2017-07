Explosion i lägenhet i Malmö

En kraftig detonation på Lindängen i Malmö fick flera personer att larma.

Det lokaliseras av polisen till en lägenhet där ett föremål har slängts in och sedan detonerat. Det ska ha funnits personer inne i lägenheten men detonationen orsakade endast materiella skador.

– Sannolikt handlar det om en större krutladdning som kastats in, säger Hans Nilsson, vakthavande befäl region Skåne.

Händelsen kommer sannolikt att rubriceras som försök till mord.





Platsen är nu avspärrad och polisen har påbörjat sin teknisk undersökning. Polisen har i nuläget inga misstänkta.

– Det pågår just nu inre spaningen men jag har inga andra uppgifter, säger Hans Nilsson, vakthavande befäl region Skåne.

