Folksam-anställde sålde svartkontrakt - utredningen lades ner

▪ Den svenska bostadskrisen är värre än någonsin.

▪ Aftonbladets reportrar Richard Aschberg och Mattias Sandberg har granskat hyresmarknaden i landets huvudstad.

▪ Vi kommer avslöja fusk i bostadskön, hur det har sålts hyreskontrakt hos en ansedd hyresvärd och hur det går till när svartmäklare säljer skenbytesadresser för 50 000 kronor styck.

▪ I dag avslöjar vi hur flera samhällstoppar misstänks för att ha fuskat till sig allmännyttans största hyresrätter.

Härifrån Folksam sålde en anställd svartkontrakt på attraktiva lägenheter för 100 000-tals kronor.

Men utredningen lades ner – trots bevis och erkännande.

Efter Aftonbladets granskning kräver nu flera experter en ny lagstiftning.

Folksam är ett av Sveriges största försäkrings- och pensionsbolag, som även förvaltar och hyr ut bostäder.

Deras lägenheter lämnas till Bostadsförmedlingen.

Sålde svartkontrakt

Men när Aftonbladet granskar hyresmarknaden i landets huvudstad visar det sig att flera av Folksams lägenheter inte lämnats till förmedlingen.

Istället har det sålts svartkontrakt på lägenheterna – av en anställd.

Kvinnan har bland annat jobbat nära Folksams ledningsgrupp och var nytillträdd på en tjänst där hon arbetade med förmedling av bostäder.

- Kvinnan köpte själv ett hyreskontrakt på Södermalm för 450 000 kronor av en svartmäklare. Men det priset prutades ner till 300 000 kronor. Men dealen var att kvinnan skulle ge svartmäklaren tre av Folksams lägenheter, säger Lennart Molin, säkerhetschef på Folksam.

Tjänade miljonbelopp

Genom att utnyttja sin position kunde kvinnan strunta i att lämna lägenheter till kön och själv sköta hela processen.

Kvinnan sålde även svartkontrakt på ytterligare tre lägenheter ur Folksams bestånd.

Samtliga ligger på attraktiva adresser.

- Totalt hade hon tjänat 370 000 kronor på det här. Hyresrätten hon själv köpte omvandlades även till en bostadsrätt bara några månader senare så där tjänade hon ytterligare någon miljon, säger Lennart Molin.

”Strider mot vår policy”

Bland personerna som köpt svartkontrakten finns en överläkare, en företagare som är delägare i ett bolag som omsätter tiotals miljoner varje år, och personer dömda för allt från narkotika brott till grov kriminalitet.

- Det här strider mot våra regelverk och vår policy. Folk som stått i bostadskön är ju de som drabbas, säger Lennart Molin.

Folksam polisanmälde kvinnan och inledde en internutredning.

Lennart Molin, som själv har jobbat som polis, fick fram både fram erkännande och omfattande stödbevisning i form av utdrag från kvinnans bankkonto.

Men trots detta lades polisens förundersökning ner tidigare i år.

La ner ärendet

Brotten hade preskriberats.

Det var kriminalinspektör Cajsa Ojakangas som fick Lennarts Molins anmälan på sitt bord.

Enligt henne vara ärendet inte prioriterat.

- Vi hade lite folk och större ärenden kan man sammanfatta det med.

Hon som handlade med lägenheter var väl inte ledsen för det?

- Troligtvis inte, nej.

Kammaråklagare Thomas Lönnelid fick se anmälan i år och det var han som beslutade att lägga ner ärendet.

Lönnelid bedömde det som brott av normalgraden och då gäller två års preskriptionstid.

- Polisen hade legat på det här uppe hos sig och inte lottat in det på åklagare och så lottade de in det efter att det hade gått två år.

Vad krävs för att rubricera brottet som grovt?

- Man ska ha gjort det yrkesmässigt och så vidare. Hon var ju anställd som förvaltare, hon hade ju ett lagligt jobb och så gjorde hon lite extra vid sidan om kanske man kan se det som. Man ska i stort sett livnära sig på det för att man ska kunna kalla det yrkesmässigt.

Gjorde ingenting

Lennart Molin är i dag djupt besviken.

- Min bedömning efter vad jag har sett och hört är att polis och åklagare inte har gjort någonting.

Han uppger nu att han kommer begära en överprövning.

Flera experter som Aftonbladet har pratat menar att dagens lagstiftning är helt tandlös när det gäller olaglig handel med hyresrätter.

- Jag kan inte dra mig till minnes att någon fällts i Stockholm för brott mot jordabalken när man sålt en lägenhet eller flera. Jag skulle säga att det är så det ser ut i resten av landet också. Det är riskfritt att ägna sig åt den här verksamheten, säger Kristian Halldin, säkerhetsstrateg på Stockholms stad och före detta analytiker på Polisen.

Vill se lagändring

Han tycker att brotten borde bli så kallade artbrott.

Det är brott som karaktäriseras av att de är svåra att förebygga eller upptäcka och har blivit mer utbredda.

Artbrott ska även i normalfallet leda till fängelse.

- Man skulle ha särskilda utredningsresurser för att utreda det här, säger Kristian Halldin.

Juristen Sara Björkeholm, som specialiserat sig på hyresmarknaden, instämmer.

- Det kom ett avgörande från Högsta Domstolen förra året, där riksåklagaren argumenterade för att det borde vara ett artbrott. Jag håller med om det. Lagen måste ändras.

Aftonbladet har förgäves sökt kvinnan som sålde svartkontrakten.

Efter att hon fick sparken på Folksam har hon bland annat fått ett nytt jobb inom fastighetsbranschen.

Samtliga personer som köpte kontrakt av kvinnan, och gick förbi en halv miljon personer i den kommunala kön, har fått bo kvar.

FAKTA 512 STÖRSTA HYRESRÄTTERNA I 78 lägenheter bor en person.

I 233 lägenheter bor en eller två personer.

I genomsnitt bor det en person per 71 kvadratmeter.

Fyra av tio ägs av bolag.

Var tredje ägs av privatpersoner.

Knappt var tionde ägs av allmännyttan.

Övriga ägs av stiftelser, ideella föreningar, trossamfund och föreningar. Läs mer

FOTNOT: I Stockholm är det Stockholms kommun som sköter och ansvarar för registreringen av lägenheter och byggnader. De levererar informationen till Lantmäteriet, som lagrar informationen i det nationella lägenhetsregistret. Datumet när lägenhetsuppgifterna senast ändrades för respektive lägenhet i registret sträcker sig tillbaka till 2011, så i vissa fall kan storleken ha ändrats. Uppgifter om boende har tagits fram av Aftonbladet och avser personer skrivna i lägenheten i början av 2017. Hushållets inkomst räknas utifrån de två som varit skrivna längst i lägenheten. Barn under 25 år och personer som bor c/o har inte räknats med. I något enstaka fall har samtliga skrivna i lägenheten varit skrivna som c/o. I dessa fall har de två som varit skrivna längst i lägenheten räknats som hushåll. Inkomsten avser både inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital.