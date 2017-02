Pappa misstänks för grov misshandel av 3-årig dotter

Polisen i Stockholm utreder om en treårig flicka har misshandlats svårt av sin far, uppger Expressen.

– Vi utreder saken men i nuläget vet vi inte ens om det är något brott begånget eller inte, säger en förundersökningsledare på Stockholmspolisens Barnahusgrupp till Aftonbladet.

En man i 45-årsåldern uppges sitta anhållen misstänkt för synnerligen grov misshandel av sin treåriga dotter som nu får intensivvård för allvarliga inre skador, enligt Expressen.

Tidningen uppger vidare att pappan själv kom in till Karolinska universitetssjukhuset i Solna med dottern under tisdagen och att han greps i samband med besöket. Under onsdagen ska husrannsakan ha genomförts i mannens lägenhet.

Polisen i Stockholm är mycket sparsam med kommentarer i ärendet.

– En person anhölls i går av utredningsskäl. Vi har en misstanke om allvarligt brott och vi utreder nu om det är så eller inte. Vi är väldigt restriktiva med att uttala oss i den här typen av ärenden, bland annat av integritetsskäl, säger Mats Eriksson på Stockholmspolisens mediecenter till Aftonbladet.

Ärendet utreds av Stockholmspolisens Barnahusgrupp som också betonar att man inte vet om ett brott är begånget eller inte.

– Vi jobbar för att försöka utreda om det är ett brott som har begåtts eller inte, säger en förundersökningsledare som är mycket sparsam med kommentarer i det känsliga ärendet.