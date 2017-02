”Han drogades – och dränktes”

Försäkringsbolagets utredningschef om misstänkta Arbogamordet

Först avfärdades mannens död som en drunkning. Men i fredags häktades en man misstänkt för mord.

Nu berättar försäkringsbolaget If:s utredare om de märkliga turerna kring Arbogamordet.

– Vår teori är att han har blivit drogad, säger Anders Lindstrand.













I augusti 2015 hittades den nu 42-åriga Arbogakvinnans exmake död på omkring en meters djup i sjön Hjälmaren vid kvinnans föräldrars sommarstuga. Polisen avskrev dödsfallet som en olycka.

Men försäkringsbolaget If startade en egen utredning. Kvinnan hade nämligen, utan makens vetskap, tecknat en livförsäkring i hans namn på 2,5 miljoner kronor.

Levde i skräck

Först när den 42-åriga kvinnans pappa mördades och mamman misshandlades svårt i sommarstugan i augusti i fjol började polisen utreda exmakens drunkning som mord.

I fredags häktades en 25-årig man misstänkt för mordet. Mannen ska vara sambo till ett av barnen till den häktade 42-åriga kvinnan.

– När vi fick ta del av polisens så kallade förutredning såg vi att det fanns väldigt många omständigheter som gjorde att vi undrade varför man inte inlett en förundersökning beträffande brott: En ung man som hittas död på drygt en meters djup, fullt frisk, inget drogmissbruk, inga andra konstigheter kring honom, säger Anders Lindstrand, tidigare polis och numera utredningschef på If.

För Aftonbladet berättar han hur det gick till när If fattade misstankar kring dödsfallet. De pratade bland annat med anhöriga till den döde mannen. Fram trädde bilden av en man som levde i skräck för sin exfru. Han ville varken vara vid sommarstugan och ännu mindre träffa kvinnan – som enligt If dessutom försökt mörda mannen redan under en semesterresa till Egypten när paret fortfarande var gifta.

Förfalskade signatur

Mot bakgrund av att kvinnan förfalskat exmakens underskrift, vilket gjorde försäkringen ogiltig, beslutade man på If till slut att inte betala ut några pengar till kvinnan. Beskedet fick hon i början av sommaren 2016.

Anders Lindstrand är övertygad om att exmaken dränkts. Eftersom det rörde sig om en kraftig karl måste det ha varit flera inblandade. Men den döda kroppen visade inga tecken på våld.

– Jag är helt övertygad om att polisen vet hur han togs dit. Vår teori är att han har blivit drogad. Han måste ha varit ur stånd att ta hand om sig själv, säger han.

Men obduktionen visade inga spår av droger. En teori är att mannen förgiftats med insulin, som ofta inte syns i obduktioner.

Klara med ärendet

Från If:s sida är man nu helt klara med ärendet. Men Anders Lindstrand är kritisk till polisens agerande inledningsvis.

– När man utreder brott har man ett stort ansvar gentemot brottsoffer och anhöriga att finna svar. Det är ett bekymmer att man i det här fallet inte har gjort det från början, säger han till Aftonbladet.