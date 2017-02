Nu spelas filmljud upp automatiskt på Facebook

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Facebook har lanserat nya inställningar för sin mobilapp.

En av dem gör att filmklipp kommer att startas automatiskt – med ljud. En förändring som ingen har bett om, skriver The Verge .

Från och med nu gäller det att ha telefonen inställd på ljudlöst om du ska kolla Facebook i ett känsligt läge. Företaget har nämligen meddelat en rad nya ändringar för sin filmplattform. Bland annat kommer filmljud att spelas upp automatiskt varje gång du scrollar förbi ett klipp i ditt Facebookflöde. En standardinställning som du själv måste gå in och ändra för att kunna kolla Facebook i tysthet.

Facebook förklarar för The Verge att det automatiska ljudet från appen inte kommer att avbryta musik från Apple musik, Spotify eller annan ljudkälla.

Genom autouppspelningen av filmklipp vill Facebook förändra hur människor använder sin app. Företaget vill att användarna ska se Facebook mer som en upplevelse med både ljud och rörliga bilder, än bara en app fylld av text, foton och länkar. Man hoppas också att det kommer att få användarna att lägga mer tid på filminnehåll.

Under de senaste åren har filmklipp blivit en kärnverksamhet för Facebook vilket påverkat hur de satsar resurser på nya funktioner. Men det många frågar sig är om det stämmer överens med hur människor föredrar att använda appen.

Den nya inställningen kan stängas av genom att gå in på inställningar för Facebookflödet och ändra “Videos in News Feed Start With Sound”.