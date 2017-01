Hyllade fotografen Lennart Nilsson död

FAKTA



2012 Karolinska Institutets jubileumsmedalj i valören guld

2009 Professors namn, Sveriges regering

2007 Naturvårdsverket, Årets naturfotograf

2002 Sveriges regerings Illis Quorum, 12 storleken

2002 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA och Stiftelsen för Vetenskapsinformation SVI, Vetenskapliga mediepriset för Medicinens mirakel

1997 World Press Photo, första pris i kategorin Vetenskaplig bild

1996 The Emmy Award för Livets Mirakel

1994 The Royal Photografic Society of Great Britain, The Progress Medal

1992 ICP International Center of Photography, The Infinity Awards, Master of Photography

1990 Word Press Photo, första pris i kategorin Vetenskaplig bild

1989 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA:s Stora Guldmedalj

1983 The Emmy Award (internationellt) för Sagan om livet



1980 Hasselbladspriset

1976 Medicine Hedersdoktor vid Karolinska Institutet i Stockholm

1972 Kungliga Tekniska Högskolans Stora Pris

1968 American Heart Associations stora pris för reportaget om hjärtinfarkt i Life Magazine

1967 Nordens fotograf

1965 National Press Photographers Association, Picture of the Year

1965 American Society of Magazine Photographers, Photographer of the Year Award, för Drama of Life Before Birth