Irakiska styrkor stormar flygplatsen i Mosul

Striden om Mosul har rasat sedan oktober. Arkivbild. Foto: Bram Janssen/AP/TT

Irakiska styrkor har gått in på flygplatsen i Mosul. Att få kontroll över flygplatsen ses som avgörande för den fortsatta striden om västra Mosul, där omkring 750 000 civila fortfarande lever under terrorgruppen IS förtryck.

Markstyrkor gick in på flygplatsen efter att avancerat närmare under morgonen, understödda av drönare, stridsflyg och helikoptrar.

– Med Guds hjälp kommer vi att nå den i dag, sade general Abbas al-Juburi ett par timmar tidigare till AFP:s reporter, när de befann sig en dryg kilometer från flygplatsen.

Flygplatsen ligger vid den södra infarten till staden och ses som strategiskt viktig i den fortsatta kampen om västra Mosul .

Försvararna har fördel

Under en offensiv som chockade omvärlden tog IS över Mosul, Iraks näst största stad, i juni 2014. I oktober 2016 inleddes en insats för att driva ut den terrorstämplade gruppen ur staden. Irakiska styrkor riktade till en början in sig mot den östra delen av staden, som nu är intagen. Därefter vändes blickarna mot de västra delarna, där det bor omkring 750 000 civila. De riskerar att dödas om de försöker fly och svälta om de stannar.

Västra Mosul är till ytan något mindre än de östra delarna, men mer tätbefolkad. Det är till försvararnas fördel, då bepansrade fordon inte kan användas på de trånga gatorna, och häftigt motstånd väntas.

Matbrist råder

Det irakiska flygvapnet har tidigare släppt miljontals flygblad över västra Mosul för att varna civila om att en markoffensiv är nära förestående. I flygbladen uppmanas befolkningen att göra sig redo för att välkomna de irakiska trupper som snart kommer för att befria området, och medlemmar i IS uppmanas att lägga ned sina vapen och ge upp.

Enligt FN är nöden svår för de boende i västra Mosul, som är helt avskuret av irakiska trupper. Det råder mat-, el- och bränslebrist, butiker håller stängt och rinnande vatten är otillräckligt. Priserna på mjöl och gas till spisar har skenat.

Mosul är det sista större IS-fästet i Irak.