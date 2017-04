Åter fritt att röra sig i innerstaden

På fredagskvällen låg Stockholm öde men på lördagen vaknar staden till en ny dag. Det går nu åter att röra sig fritt i innerstaden och kollektivtrafiken går enligt tidtabell. Fjärrtågen dras med stora förseningar och inställda avgångar.

Stockholmarna kan på lördagen åter röra sig fritt i sin stad.

– Det finns inga varningar utfärdade. Brottsplatsen är fortfarande avspärrad, exakt var de avspärrningarna går kommer man bli varse, men det är Drottninggatan som berörs, säger Lars Byström på Stockholmspolisen.

Tunnelbana, pendeltåg och bussar går som vanligt och enligt tidtabell, säger Henrik Palnér, presskontakt på SL.

– Det är en normal trafikdag med ett fåtal avvikelser. Uppgången i T-centralen mot Sergels torg är fortfarande stängd på polisens begäran. Några busslinjer som går på Kungsgatan har en omlagd körväg. Fjärrtågen är inte riktigt normala, vilket kan komma att påverka pendeltågstrafiken, säger han.

SJ rapporterar att man har 13 inställda avgångar, det handlar både om snabbtåg och regionaltåg, och en del försening.

– Det beror till stor del på att vi inte har personal och fordon på plats. Vi ställde ju in all trafik från klockan 16 igår och fram till midnatt. Just nu arbetar vi hårt för att få våra resenärer dit de ska. Vi arbetar bland annat för att sätta in fler avgångar och sätta ihop tåg för att få fler platser, säger Lisa Silow på pressjouren.

SJ erbjuder också resenärer att boka om sina resor.

Några av butikerna och restaurangerna på Drottninggatan och i kvarteren runtomkring har fortsatt stängt under dagen.

Åhléns city har stängt, medan övriga Åhlénsbutiker i staden ska öppna. HM hade på lördagsmorgonen inte bestämt om man skulle öppna som vanligt på Drottninggatan.

– Vi har ännu inte fått besked från polisen. Vi får följa utvecklingen, säger presskommunikatören Håcan Andersson.

Kulturhuset håller öppet och Stadsteaterns föreställningar spelas som vanligt.