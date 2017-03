Gerillan anklagas för Zaida Cataláns försvinnande





Zaida Catalán och hennes kollegor mördades av Kamwina Nsapu, enligt den kongolesiska regeringen – som för ett blodigt krig mot gerillan.

Kamwina Nsapu är en liten utbrytargrupp, som till stor del består av barnsoldater som tror på magi.

Det var på tisdagen som Kongos kommunikationsminister Lambert Mende bekräftade att man hittat tre döda kroppar i det område där svenskan och hennes kollegor försvann.

– Jag kan bekräfta att polisen har hittat en kongoles och två utländska personer avlidna, sa han till Aftonbladet.

I ett mejl till Aftonbladet strax efteråt pekade regeringens talesperson Auguy Kande Nkinda ut milisgruppen Kamwina Nsapu som gärningsmän.

Regeringen har dock inte presenterat några bevis mot gruppen, som man med brutala medel försöker krossa.

Massaker på en väg

Gerillan Kamwina Nsapu, som kräver självstyre, inledde sitt krig mot den kongolesiska regeringen i augusti 2016. Offensiven började efter att en lokal milisledare, Jean-Pierre Nsapu Pandi, dödats av regeringssoldater. Nsapu Pandi var läkare till yrket och hade svurit att rensa regionen på regeringssoldater.

Gerillan, vars kännetecken är röda bandanas runt huvudet, intog flygplatsen i Kananga i de södra delarna av landet, innan man pressades tillbaka.

Sedan dess har hundratals människor förlorat livet i striderna. Kamwina Nsapu saknar tillgång till tunga vapen, men den kongolesiska regeringen har svarat med brutalt våld, vilket fördömts av Monusco, FN:s styrka i landet .

I februari dödades 101 människor – inklusive 39 kvinnor – på fem dagar av regeringsstyrkor som stred mot Kamwina Nsapu.

Höll upp löv

Vid ett tillfälle dödade soldater minst 13 civila kvinnor och barn i Kasai. På en film som läckt ut från händelsen ser man hur soldaterna skjuter rakt in i en folkmassa som står och sjunger och håller upp löv framför sig. Enligt New York Times misstänkte soldaterna som sköt att gruppen var anhängare av Kamwina Nsapu. Gerillan och dess följare tror enligt tidningen på ”magi” och verkar ha trott att sången – och löven – skulle skydda dem från att träffas av kulorna. Ingen av dem flydde när skotten började hagla, skriver New York Times.

– De är inte rädda för att dö, så vi ska visa dem, säger en soldat i filmen.

Halshögg 39 poliser

Det var bland annat den massakern som FN-gruppen där svenskan ingick utredde, skriver AP. FN-trupper från Tanzania och Uruguay som ingår i Monusco har deltagit i sökandet efter Zaida Catalán och hennes kollegor. De har anklagat den kongolesiska regeringen för att ha förhindrat sökarbetet.

Men även Kamwina Nsapu misstänks ha gjort sig skyldiga till brott.

Tidigare denna vecka halshöggs 39 kongolesiska poliser i samband med ett bakhåll i området. Regeringen skyllde dådet på Kamwina Nsapu.

Milismännen stal även polisernas vapen och fordon, två armélastbilar med en "väsentlig last", skriver TT.

”Avskräckande effekt”

Den senaste tiden har hjälparbetare blivit en allt vanligare måltavla i Kongo, där en rad olika miliser och gerillor opererar. År 2015 kidnappades 11 hjälparbetare i Kivu-området i östra Kongo, och ytterligare en dödades.

Men aldrig tidigare har en FN-anställd kidnappats, enligt Enligt Aid worker security database – och attacker mot hjälparbetare i Kasai har hittills varit ovanliga.

Ida Sawyer, chef för Centralafrika på Human Rights Watch , säger till AP att kidnappningen skulle kunna vara ett försök att tysta oberoende utredningar av övergreppen i området.

– Försvinnandet kommer sannolikt ha en dramatisk avskräckande effekt på andra oberoende utredare som granskar våldet i regionen, säger hon till AP.

Monusco har just nu 22 000 anställda i insatsen, som har en årlig budget på över tio miljarder kronor. På fredag går mandatet för FN-insatsen ut. USA:s nya president Donald Trump har gett USA:s utrikesdepartement order om att hitta sätt att skära ned budgeten till FN-program med 50 procent . Enligt Reuters vill man minska antalet FN-soldater i Kongo-Kinshasa till 15 000.

