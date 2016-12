Ambulans i Aleppo beskjuten under evakueringen















Den tidigare uppskjutna evakueringen av människor i östra Aleppo har inletts.

Internationella Röda korset är på plats och gröna bussar är i rullning.

Processen stoppades tidigare tillfälligt när en ambulans besköts och flera personer skadades.

Enligt oppositionella Syriska människorättsobservatoriet (SOHR) ska en första fordonskolonn ha börjat evakuera sjuka från östra till västra Aleppo tidigare imorse.

En ambulans möttes då av skottlossning. Enligt oppositionsuppgifter till Reuters ska det var en Assadvänlig milis som skjutit. Uppgifterna om hur många som fanns i ambulansen varierar.

– Konvojen blev beskjuten av regimstyrkor och vi har tre skadade. En av dem är en räddningsarbetare. De fick åka tillbaka till det belägrade området, säger ambulanschefen Ahmed Sweid till den oppositionella tv-kanalen Orient TV, enligt Reuters .

En ska ha dödats

Enligt al-Jazira ska en av personerna ha dödats och fyra personer ha skadats när ambulansen blev beskjuten.

– De har allvarliga skador. Minst tre av dem opereras just nu, säger Ibrahim Abu Allaith vid räddningsorganisationen Vita hjälmarna till tv-kanalen .

Vid 11-tiden svensk tid bekräftade internationella Röda korset att man var på plats och redo att inleda hjälpinsatser. Kort därefter syntes de gröna bussar som regeringen ställt fram vara i rullning. Enligt organisationen ska omkring 250 skadade vara de första som evakueras. Slutdestinationen uppges vara västra Aleppo, som regeringen kontrollerar.

Ryska försvarsministeriet har uppgett att deras soldater är beredda att leda ut rebeller från östra Aleppo, efter order av president Vladimir Putin, skriver ryska nyhetsbyrån Interfax.

Ny vapenvila

Sent under natten mot torsdagen inleddes den nya vapenvilan i Aleppo efter att den förra brutits på bara några timmar. Ryske presidenten Putin och hans turkiske motpart Recep Tayyip Erdoğan skickade samtidigt ut ett gemensamt uttalande om att de ”på nytt bekräftade åtagandet att inleda evakueringen av civila och oppositionen genom säkra korridorer så snart som möjligt”, uppger The Guardian.

Enligt tidningen rör det sig om sammanlagt 5 000 personer som ska evakueras. Exakt hur många som befinner sig i östra Aleppo är däremot oklart, men FN-uppgifter gör gällande att det kan vara över 50 000 personer.

21 kilometer lång korridor

De senaste dagarna har syriska regeringsstyrkor med stöd av Ryssland, Iran och shiamiliser tagit kontrollen över nästan hela den tidigare rebellkontrollerade östra sidan av Aleppo. Offensiven beskrivs som den största framgången för president Bashar al-Assad sedan krigets inledning 2011. Samtidigt har civila och rebeller, av regimen kallade terrorister, skickat ut meddelanden på sociala medier där de tar farväl, och beskrivit att de förväntar sig att dö i sina hem om inte en humanitär korridor sätts upp.

Den evakueringskorridor som nu öppnats ska vara 21 kilometer lång, enligt ryska militäruppgifter.