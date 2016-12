Ambulans i Aleppo beskjuten under evakueringen

Foto: GEORGE OURFALIAN / AFP

Den uppskjutna evakueringen av människor i östra Aleppo har inletts.

En ambulans har blivit beskjuten och tre personer har skadats, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Enligt oppositionella Syriska människorättsobservatoriet (SOHR) ska en första fordonskolonn ha börjat evakuera sjuka från östra till västra Aleppo .

En av ambulanserna möttes av skottlossning, enligt oppositionsuppgifter till Reuters ska det var en Assad-vänlig milis som skjutit och tre personer ska ha skadats.

– Konvojen blev beskjuten av regimstyrkor och vi har tre skadade. En av dem är räddningsarbetare. De fick åka tillbaka till det belägrade området, säger ambulanschefen Ahmed Sweid till den oppositionella tv-kanalen Orient TV enligt Reuters .

Beredda att leda ut rebeller

Enligt samma tv-kanal ska en första grupp av skadade ha evakuerats och befinna sig i närheten av industriområdet Ramouseh i södra Aleppo. Slutdestinationen för de skadade som evakueras finns det däremot ingen uppgift om.

Ryska försvarsministeriet har uppgett att deras soldater är beredda att leda ut rebeller från östra Aleppo, efter order av president Vladimir Putin, skriver ryska nyhetsbyrån Interfax. Inte heller för den gruppen är slutdestinationen känd. Försvaret uppger också att internationella Röda Korset hjälper till med evakueringen, men hjälporganisationen uppger att man ännu inte kunnat inleda några insatser.

Ny vapenvila

Sent under natten mot torsdagen inleddes en ny vapenvila i Aleppo efter att den förra brutits på bara några timmar. Ryske presidenten Vladimir Putin och hans turkiske motpart Recep Tayyip Erdoğan skickade samtidigt ut ett gemensamt uttalande om att de ”på nytt bekräftade åtagandet att inleda evakueringen av civila och oppositionen genom säkra korridorer så snart som möjligt”, uppger brittiska tidningen The Guardian.

Nyhetsbyrån AFP uppger att det rör sig om sammanlagt 4 000 personer som ska evakueras. Exakt hur många som befinner sig i östra Aleppo är oklart, men FN-uppgifter gör gällande att det kan vara över 50 000 personer.