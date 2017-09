Stopp i tågtrafiken norr om Stockholm

Under onsdagsmorgonen var det stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Upplands väsby-Arlanda/Märsta efter en brand i ett signalställverk.

Stoppet drabbade pendeltåg, fjärrtåg och Arlanda Express.

Vid 08-tiden var problemet åtgärdat men med stora följdförseningar.











Felet upptäcktes vid 07-tiden på onsdagsmorgonen och orsakade stopp i all tågtrafik mellan Upplands väsby-Arlanda/Märsta norr om Stockholm .

– Just nu har vi dragit in samtliga tåg till plattformarna så människor kan gå av. Vi kommer att sätta in bussar så att människor kan ta sig in till Stockholm, säger Bengt Olsson vid Trafikverkets pressjour.

Både fjärr- och regionaltåg mellan Stockholm C-Arlanda/Märsta-Uppsala, SL:s pendeltåg på linje 38 Tumba-Uppsala samt Arlanda Express påverkades och stoppet berodde på en brand i ett signalställverk.

Enligt SJ påverkas tågtrafiken mellan Stockholm och Uppsala medan fjärrtågen leds om via Västerås med förseningar som följd.

Vid 08.15-tiden meddelade Trafikverket att problemet var åtgärdat. Dock med stora följdförseningar och inställda avgångar som följd.