SAS ändrar inte regler – trots domstolsbeslut

Flygbolaget SAS fortsätter att följa president Donald Trumps kontroversiella inreseregler – trots att en domare i USA upphävt beslutet.





– Vi följer de anvisningar vi får från amerikanska myndigheter. Vi har inte fått någon information om motsatsen, så vi fortsätter som vi gjort hittills, säger Randi Aggerholm på SAS presstjänst, till TT.

Qatar Airways säger enligt nyhetsbyrån Reuters att de kommer att släppa ombord passagerare med pass från de sju länder som omfattas av förbudet, efter att de fått råd om det av den amerikanska gräns- och tullmyndigheten CBP.

– Vi har ingen makt att besluta om det här, det är helt upp till de amerikanska myndigheterna, säger Randi Aggerholm.

"De ska informera oss”

Enligt The New York Times källor ska flygbolag ha blivit informerade under fredagskvällen om att de kan börja ta ombord passagerare från de sju länderna. Men enligt Aggerholm har SAS inte fått några direktiv om ändrade regler.

– Vi får vår information från amerikanska myndigheter via (flygbranschorganisationen) IATA. Där har vi inte fått någon information om ändringar.

TT: Men ni har inte själv varit i kontakt med amerikanska myndigheter?

– Nej, och det ska vi inte heller göra. De ska meddela oss vad som gäller, säger Randi Aggerholm.

Begär uppskov

I slutet av januari skrev USA:s president Donald Trump under ett dekret som i praktiken innebar ett omedelbart inreseförbud för människor från sju i huvudsak muslimska länder: Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen.

Beslutet skapade kaos på flygplatser över världen, där osäkerheten om vad beslutet egentligen innebar blev stor.

En federal domare i Seattle har upphävt presidentordern, eftersom han anser att den strider mot USA:s grundlag, men Vita huset protesterar och säger att justitiedepartementet "så snart som möjligt" ska begära uppskov från beskedet.