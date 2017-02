Jobbkaffet måste inte vara äckligt

Maskinerna är moderna och bönorna nymalda. Ändå tycker många att automatkaffet på jobbet är äckligt.

Men det finns en enkel lösning, hävdar kaffeexperten Anna Nordström.

På kontoret, hos bilmekanikern, i sjukhuskorridoren. Det kryllar av kaffeautomater i Sverige.

Men handen på hjärtat – när drack du en riktigt god kopp automatkaffe senast?

Nä, just det.

– Men oftast är det ganska bra kaffe. Däremot är inställningarna i kaffemaskinen eller rengöringen felaktig, säger Anna Nordström, specialkaffeansvarig på Löfbergs och tidigare medlem i det svenska baristalandslaget.

Det färdiga kaffet må smaka äckligt, men det är sällan något fel på bönornas kvalitet, hävdar hon.

– Är man osäker kan man ta några bönor ur maskinen, mala och bara hälla hett vatten på och smaka. Då får du veta hur kaffet i sig smakar, om det är kaffet i maskinen eller kaffet i sig som är äckligt.

Ofta samma problem

– Jag har varit ute hos en hel del företag och på bensinstationer och just gjort smakinställningar. Det är jättestor skillnad på exakt samma kaffe om du gör rätt inställningar.

Problemet är nästan alltid detsamma, enligt Anna Nordström: Leverantörens inställningar ger ett överdoserat kaffe.

– Jag tror tyvärr att man är så rädd att det ska smaka tunt att man överdoserar. I stället får man väldigt mycket bitterhet i sin kopp.

"Ställ krav"

Och just rädslan för svagt kaffe verkar överlag vara stor i Sverige.

– Ja, det tror jag. Många trycker dessutom på plus, plus, plus innan de ens smakat på kaffet.

Men det är inte en folklig oro som bör tas på allvar. I en automat får kaffet bara några sekunder på sig att blandas med vattnet. Är kaffemängden för stor hinner vattnet inte dra ut de eftertraktade smakämnena.

– Många gånger när vi sänkt doseringen eller ändrat till en grövre malningsgrad så tycker folk att det smakar bättre fast de får en mindre mängd kaffe.

Vad ska folk göra om automatkaffet på jobbet smakar illa? Revolution?

– Ställ krav på den som levererar kaffet till er. De ska kunna det här. Be dem göra olika inställningar och kolla.