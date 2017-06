Akademiechef fick paradvåningen - istället för att lämna till kön

▪ Den svenska bostadskrisen är värre än någonsin.

▪ Aftonbladets reportrar Richard Aschberg och Mattias Sandberg har granskat hyresmarknaden i landets huvudstad.

▪ Vi kommer avslöja fusk i bostadskön, hur det har sålts hyreskontrakt hos en ansedd hyresvärd och hur det går till när svartmäklare säljer skenbytesadresser för 50 000 kronor styck.

▪ I dag avslöjar vi hur flera samhällstoppar misstänks för att ha fuskat till sig allmännyttans största hyresrätter.

Efter hård kritik började Svenska Akademien lämna fler lägenheter till Bostadsförmedlingen.

Men Aftonbladets granskning visar att toppchefen Ulf Fahlgren fick en våning på 189 kvadratmeter av Akademien – trots att han redan hade en bostadsrätt i innerstan.

– Så vitt jag förstår är det ingen förmån , säger han.

Svenska Akademien är en av Sveriges mest prestigefyllda institutioner.

Deras verksamhet betraktas som så pass samhällsnyttig att de är befriade från flera olika skatter.

Får donationer

I dag beräknas Svenska Akademien totalt vara goda för miljardbelopp, bland annat tack vare donationer.

Svenska Akademien har placerat en del av sitt kapital i fastigheter och i dag äger man hyresfastigheter på några av Stockholms mest attraktiva adresser.

Akademien har tidigare fått hård kritik för att ledamöters släktingar fått förstahandskontrakt i fastigheterna.

Men efter uppmärksamheten började man lämna fler lägenheter till Bostadsförmedlingen

– Är det så att en lägenhet blir ledig, och det är en hyreslägenhet, då går de till Bostadsförmedlingen, säger kansliansvarig Odd Zschiedrich.

”Inte ge onödiga förmåner”

Enligt honom var de gamla reglerna ”inte helt uppdaterade” och han säger även att det är enkelt att ”inte ge onödiga förmåner”.

Akademiens fastigheter ägs bland annat genom ett handelsbolag och ett aktiebolag.

Ulf Fahlgren sitter med i bolagen och är även vd för Akademiinvest som förvaltar Svenska Akademiens kapital.

När Aftonbladet granskar vilka som fått Stockholms största hyresrätter visar det sig att Ulf Fahlgren fått en av dem - en hyresrätt på 189 kvadratmeter som ägs av handelsbolaget.

Lägenheten ligger i ett hus från 1800-talet vid Mariatorget på Södermalm.

Ulf Fahlgren fick lägenheten, trots att han sedan tio år tillbaka redan hade en bostadsrätt på över 100 kvadratmeter i Vasastan, några kilometer bort.

– Så vitt jag förstår är det ingen förmån, säger han när Aftonbladet ringer honom.

Du hade ju en lägenhet i centrala Stockholm. Vad var ditt behov?

– Ja, mitt behov var väl precis som alla andra att ha någonstans att bo.

Du hade ju redan en bostadsrätt på över 100 kvadrat?

– Ja, är det nåt som är… Jag vet inte vart du vill komma.

Hade det inte varit mer rimligt att lämna den till Bostadsförmedlingen så att någon som stod i kön fick den?

– Det lämnas ju många bostäder till förmedlingen och i den fastigheten har det lämnats många lägenheter till Bostadsförmedlingen.

Kan du förstå att folk som stått i kö i trettio år för att få en liknande lägenhet tycker det är problematiskt att du inte behöver stå i kö?

– Det är möjligt att man kan tycka.

Vad tycker du?

– Jag tycker ingenting.

Samma år som Ulf Fahlgren fick sin lägenhet, under 2012, lämnade handelsbolaget inte en enda lägenhet till kön, enligt Bostadsförmedlingen.

Under de senaste tio åren har bolaget i genomsnitt lämnat en lägenhet till förmedlingen per år.

När Aftonbladet frågar kansliansvarig Odd Zschiedrich om hur det går till när de fördelar sina lägenheter säger han först att han ”inte vet hur våra interna rutiner ser ut”.

När frågan ställs på nytt svarar han:

– Jamen, det tillhör de interna rutinerna här i så fall. Det har vi ju en egen ordning för.

Om en hög chef hos er vill sälja sin bostadsrätt så får han en hyresrätt av er?

– Nej, det skulle jag inte vilja säga generellt att det är på det sättet.

Hur är gången?

– Jag kan säga så här, när Akademien har ett behov av någon lägenhet, då kan vi behålla en lägenhet till oss, men i övrigt lämnar vi till Bostadsförmedlingen, Men enskilda fall går jag inte in och diskuterar. Jag bor själv hos Akademien.

När Aftonbladet kontaktar Akademiens förvaltarbolag för att fråga om hur fördelningen går till får vi svaret att vakanta lägenheter lämnas till den kommunala bostadskön.

I vissa ”särskilda fall” kan dock Akademien ha behov av dem.

Men det är endast ledamöter eller ”strategiska personer” som kan få lägenheterna.

FAKTA 513 STÖRSTA HYRESRÄTTERNA I 78 lägenheter bor en person.

I 233 lägenheter bor en eller två personer.

I genomsnitt bor det en person per 71 kvadratmeter.

Fyra av tio ägs av bolag.

Var tredje ägs av privatpersoner.

Knappt var tionde ägs av allmännyttan.

Övriga ägs av stiftelser, ideella föreningar, trossamfund och föreningar. Läs mer

FOTNOT: I Stockholm är det Stockholms kommun som sköter och ansvarar för registreringen av lägenheter och byggnader. De levererar informationen till Lantmäteriet, som lagrar informationen i det nationella lägenhetsregistret. Datumet när lägenhetsuppgifterna senast ändrades för respektive lägenhet i registret sträcker sig tillbaka till 2011, så i vissa fall kan storleken ha ändrats. Uppgifter om boende har tagits fram av Aftonbladet och avser personer skrivna i lägenheten i början av 2017. Hushållets inkomst räknas utifrån de två som varit skrivna längst i lägenheten. Barn under 25 år och personer som bor c/o har inte räknats med. I något enstaka fall har samtliga skrivna i lägenheten varit skrivna som c/o. I dessa fall har de två som varit skrivna längst i lägenheten räknats som hushåll. Inkomsten avser både inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital.