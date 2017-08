Misstänkt vargattack i Vallentuna – uppges ha attackerat liten hund

En varg ska under torsdagsmorgonen ha attackerat en hund i Vallentuna.

Länsstyrelsen har varit på plats i området och sökt spår efter rovdjuret.

– Det verkar finnas en varg i området, vi har fått in en del observationer, säger Arne Söderberg, vilthandläggare.

Foto: TT Varg. Arkivbild.

Under torsdagsmorgonen fick länsstyrelsen i Stockholm information om vad som misstänks vara en vargattack i Vallentuna kommun, norr om Stockholm. En mindre hund ska ha blivit biten av en varg.

Länsstyrelsens personal har undersökt området under dagen.

– Vi är på väg dit för att leta spillning i skogen, vi har fått in rapporter men just nu vet vi inte så mycket mer, säger Arne Söderberg, vilthandläggare och besiktningsman vid länsstyrelsen i Stockholm till Aftonbladet tidigare under torsdagen.

På plats pratade de med boende i området.

– Vi har också med en tjänstehund som kommer att spåra och markera om den hittar något. Vi dokumenterar så mycket vi bara kan, säger Arne Söderberg.

– Ägaren var ute på morgonpromenad och hade hunden lös. Plötsligt dök det upp en varg som tog hunden och stack tillbaka in i skogen, berättar Annika Hopic, som bor i området till tidningen Svensk Jakt .

En granne ska ha hört hunden skrika och kvida. Ägaren till hunden är chockad av det som inträffat. Det är oklart hur hunden som ska ha blivit attackerad mår.

Var känt vargrevir

Området där den misstänkta vargattacken ska ha skett ligger i närheten av Riala. Där fanns tidigare flera kända vargar, men sedan 2013 finns inte längre några vargar som hävdar revir enligt vad Länsstyrelsen känner till.

Men under juli månad nu under sommaren har flera personer hört av sig om att de återigen sett varg där.

– Det verkar finnas en varg i området, vi har fått in en del observationer, säger Arne Söderberg som berättar att han och hans kollega nu varit i kontakt med djurägaren och enligt hennes berättelse tyder allt på att det handlar om en varg.