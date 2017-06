Johanneshov

Fastigheten är ökänd i Hyresnämnden sedan många år. En hyresgäst bekräftat att hyresvärden skriver flera kontrakt på samma lägenhet. Har registrerat mer än dubbelt så många lägenheter i fastigheten mot vad det finns. När Aftonbladet konfronterar fastighetsägaren säger han att inte ”känner till något” om skenbyten.

Södermalm

En av fastighetsägarna ska enligt uppgift ha skrivit ett stort antal falska kontrakt. Finns fall i Hyresnämnden där en person under sanningsförsäkran säger att han betalt för ett hyreskontrakt i fastigheten.

Sundbyberg

Fastigheten är taxerad som villa, men trots det är det ett stort antal personer folkbokförda i fastigheten. Adressen förekommer frekvent i bytessammanhang. En person har dömts för att skriva falska kontrakt på fastigheten.

Sundbyberg

En av ägarna har bekräftat att det pågår försäljning, men utan ägarnas inblandning. Mycket stor omsättning på hyresgäster. Flera personer har varit skrivna i samma lägenhet under samma period. När Aftonbladet ringer upp en kvinna som bytt till sig en lägenhet i innerstan från fastigheten i Sundbyberg säger hon ”Inte har något intresse av att prata” och slänger på luren.

Nacka

Ökänd adress i bytessammanhang. Flera skrivna på samma lägenhet under samma period. Extremt stor omsättning på hyresgäster. Aftonbladet har från flera källor uppgifter om att merparten av hyresgästerna aldrig har bott där. Fyra personer är för närvarande folkbokförda på adressen och under de senaste tre åren har 19 personer ”flyttat” in och ut ur huset enligt folkbokföringsregistret. Fastigheten har varit aktuell i ett flertal ärenden som prövats av hyresnämnden och hovrätten. Fastighetsägaren uppger för att Aftonbladet att personen inte känner till något om de misstänka skenbytena.

Solna

Adressen förekommer frekvent i tveksamma byten i Hyresnämnden. Väldigt många korta folkbokföringar. Vid ett tillfälle var fyra personer, enligt uppgift till Aftonbladet, folkbokförda i ett garage.

Bromma

En hyresgäst i huset har bekräftat försäljning och falska byten.

Sundbyberg

En fastighet av villakaraktär som har en extremt stor omsättning på hyresgäster.

Vasastan

Otrolig omsättning på hyresgäster i vissa lägenheter. Enligt uppgift till Aftonbladet ska en person ha bekräftat falskt kontrakt.

Kungsholmen

Stor omsättning på hyresgäster, trots mycket få hyresrätter i fastigheten.