Efter Trumps pik: Här är osanningarna i Fox-inslaget om Sverige

”De asylsökande får ett av statens mest generösa bidragsprogram när det gäller ekonomiskt stöd samt hjälp med bostad och utbildning”. Asylsökande som inte har jobb eller andra tillgångar kan få ekonomiskt stöd. Dagersättningen varierar från 71 till 19 kronor per dag för vuxna. På en månad motsvarar det maximalt 2 201 kronor. Riksnormen för socialbidraget är knappt 4 000 kronor per månad för en ensamstående vuxen. Vidare erbjuder Migrationsverket boende till asylsökande, och barn som söker asyl har rätt att gå i skolan. De omfattas dock inte av skolplikten.

”Det finns no go-zoner i utsatta förorter som polisen inte går in i för att det är för farligt”. I februari 2016 släppte polisen en rapport där de mest utsatta bostadsområdena i Sverige listades. I samband med det började begreppet ”no go-zoner” att cirkulera. Men det används inte i rapporten, och det stämmer inte att polisen inte vågar sig in i områdena.