Trump återvände hem – men det blev inte som han tänkt sig

Foto: AFP

NEW YORK. I veckan kom Donald Trump tilllbaka hem till New York för första gången sedan han svors in som president.

Det gick sådär.

Folkrepubliken Manhattan visade sitt missnöje med förväntat eftertryck.

Men han kan trösta sig med att åtminstone turisterna fortfarande verkar gilla all bling-bling i Trump Tower.

Man glömmer det ibland, men Donald Trump är ju – bland allt annat han är – faktiskt en genuin new yorker.

Född och uppvuxen i mångfacetterade stadsdelen Queens, fostrad i Manhattans skoningslösa byggindustri och präglad in i märgen av lokala värderingar, sedvänjor, attityder och idéer om hur världen fungerar.

Det försökte några av rivalerna i det republikanska primärvalet för ett år sedan göra en poäng av. Ted Cruz, den främste konservative utmanaren, tryckte i flera debatter på den den yvige miljardärens ursprung och påminde om att han tidigare i livet omfamnat den förment dekadenta hemstadens allmänt liberala syn på exempelvis homosexuellas rättigheter, vapenkontroll, abort och invandring.

Det var ju sant, men The Donald lyckades på något sätt få sina supporterskaror på landsbygden att bortse även från de synderna – och i backspegeln framstår det som den kanske största bedriften under en chock-kampanj så perfekt genomförd att knappt en enda gammal sanning om hur valrörelser ska se ut överlevde.

New York har dock inte glömt att han övergivit det som ses som självklara ställningstagande här – om så bara, vilket ju fler än Ted Cruz misstänker, för att blidka väljargrupper som behövde blidkas

Inte för att The Donald varit särskilt populär tidigare heller, den typ av högljutt överflöd han oblygt representerat har aldrig stått högt i kurs i breda folklager i de europeiskt influerade storstäderna på östkusten , men när han gick gick all in som högerpopulist – och gjorde det med sådan slugger-mentalitet– vände sig en majoriteten new yorkers aktivt mot sin förmögne granne.

Med emfas.

Det behöver man egentligen bara sätta sig på vilken Manhattan-bar som helst och lyssna på omgivningen för att lära sig – Trump-sympatisörer som den jag pratade med i förra veckans krönika är sällsynta – men antipatierna bekräftades mer brett och uttryckligt i torsdags.

Då återvände den 70-årige Queens-sonen för första gången sedan han svors in som president i januari.

Så länge har han gissningsvis aldrig varit borta från New York tidigare, men han har också haft goda skäl att hålla sig undan, visade det sig snabbt under detta kortvariga besök.

Redan när hans kortege gled upp på FDR Drive på Manhattans östsida mötte ilskna demonstranter med talkörer och banderoller.

På några av dem, så stora att presidenten omöjligen kunde missa dem, stod kort och gott:

”New York hates you”

Inte så subtilt, direkt...

Det var med all säkerhet för att slippa se mer av samma vara han lämnade stan igen efter bara ett halvt dygn och istället installerade sig på en av sina golfanläggningar i New Jersey över helgen.

Officiellt hette det att han ville bespara New York det omak det innebär att ha en sittande president lös på Manhattan och för all del, det uppskattar åtminstone jag, för det blir ett eländigt kaos sådana gånger – men det plågsamma i att se New Yorks kollektiva långfinger sträckt i luften vägde nog ännu tyngre.

Alla äkta new yorkers älskar sin hemstad med hetta – det är verkligen en del av ovan nämnda sedvänjor – och Trump är ju dessutom en sådan som överhuvudtaget vill bli omtyckt, så den marginella populariteten just här svider förmodligen extra mycket.

Men han kan trösta sig med att själva moderskeppet i hela Trump-världen, Trump Tower på femte avenyn, fortfarande är en hit.

Jag går förbi en eftermiddag och noterar att det är fullt hus i lobbyn, trots det betydande säkerhetspådrag som krävs eftersom hustrun Melania och yngste sonen Barron ju faktiskt bor kvar i lyxvåningen högst upp.

Så många lokalinnevånare syns i och för sig inte till, men turisterna verkar hänförda av all marmor, alla vattenfall och allt guldskimrande mellan butiker och restauranger.

Alltid något när resten av hembygden vänder ryggen till.

VECKANS KONTROVERSER I TRUMP-LAND

Hälsovårdsreformen. Plötsligt lyckades den republikanska majoriteten i representanthuset enas med presidenten om en ny plan och röstade för att skrota Obamacare. Förslaget ska genom senaten också, men Trump och hans supportrar har redan börjat fira, och motståndarsidan redan gått till ursinnig attack om att miljontals människor förlorar sin sjukförsäkring,.

Stephen Colbert. David Lettermans efterträdare på CBS:s ”Late Show” hamnat i trubbel efter en monolog i veckan som innehöll vad som kallas homofobiska skämt om Trump. Något oväntat har presidenten inte kommenterat påhoppet, ens på twitter, men hans supportrar är manar till bojkott.

Abbas i Vita huset. Det var i sanning inte alla på högerkanten som uppskattade att presidenten tog emot den palestinske ledaren i Vita huset, men Trump lät sig inte bekommas. Han konstaterade de hade ett givande möte och lovade att ”fixa” fred i Mellanöstern.

LÄS OCKSÅ Alla bombers moder – inte så effektiv som Trump skröt om

LÄS OCKSÅ ”Mest bisarra dygnet för en president”

LÄS OCKSÅ Trump om Israel/Palestina: Vi kommer att fixa det