Hur når man framgång och lyckas här i livet? Enligt forskarna vid University of College London handlar det framför allt om att bemästra fem egenskaper ("life skills"):

Emotionell stabilitet (emotional stability)

Beslutsamhet/envishet ("determination")

Kontroll/självkontroll ("control")

Optimism ("optimism")

Ansvarsfullhet/pliktkänsla ("conscientiousness")

Källa: Proceedings of the National Academy of Sciences