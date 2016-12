Protester efter ny skandalavrättning i USA

FAKTA

Dödsstraff är ett lagligt straff i 31 stater i USA, bortsett från Alaska, Hawaii, New Mexico, North Dakota, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Illinois, Michigan, West Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey, New York, Vermont, Maine, Massachusetts, Connecticut och Rhode Island. (DC har inte heller lagligt dödsstraff)

Olika metoder

Trots att giftinjektion är den vanligaste avrättningsmetoden i landet finns flera stater som fortfarande använder sig av andra metoder, på den dömdes begäran:

Elektriska stolen (användes senast 2013): Alabama, Arkansas, Florida, Kentucky, South Carolina, Tennesse och Virginia

Gaskammare (användes senast 1999): Arizona och Kalifornien

Hängning (användes senast 1996): Washington

Arkebusering (användes senast 2010): Utah

Brott

Mellan under 1970-talet slog Kongressen ner hårt mot dödsstraffens lagförfattningar och sedan återinförandet av dödsstraffet 1976 har alla avrättade fångar fällts för överlagt mord, vilket också finns lagstadgat i prejudikat. Landsförräderi, spioneri, terrorism och vissa drogrelaterade brott är undantagna, men ingen har någonsin dömts till döden för de brotten.