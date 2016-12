Urd når orkanstyrka – snart når den Sverige













Stormen Urd har nått orkanstatus i Norge och Danmark. I Norge flaggade man tidigt för extremväder med monstervågor på uppemot 25 meter.

– De är livsfarliga, säger räddningsledare Bjørn Åmlid till VG.

Under kvällen eller natten väntas ovädret dra in över Sverige – med stora konsekvenser för trafiken.

Julstormen Urd har dragit in över Norge och Danmark – och vid 19-tiden hade den nått orkanstyrka.

Norska Meteorologiska institutt utfärdade tidigare på dagen en extremvarning. På den norska västkusten väntas vindbyar mellan 35 och 45 meter per sekund dra in över land. Man har också varnat för högt vattenstånd och monstervågor längs kusten.

Under den sena måndagskvällen, eller under natten, drar Urd in över Sverige.

Risk för 25-metersvågor

Enligt Meteorologisk institutt räknar man med att vågorna uppnår 11–13 meter men varnar för att de maximalt kan bli uppemot 25 meter.

– De är livsfarliga och dessutom lätta att underskatta. Sådana här vågor är fascinerande att se och drar till sig många åskådare men man behöver hålla avstånd, säger räddningsledare Bjørn Åmlid till VG.

Senare under måndagskvällen och natten mot tisdag väntas Urd nå västra och södra Sverige. SMHI har utfärdat klass 2-varningar för Bohuslän, Halland, Skåne samt delar av Kronoberg.

Urd gav sig dock tillkänna redan tidigare än så. Enligt polisen i Västra Götaland rasade en byggnadsställning i centrala Göteborg under förmiddagen, sannolikt på grund av hård vind. Träd har fallit på flera håll i regionen.

Inställd tågtrafik

Enligt SMHI kan det blåsa mellan 25 och 29 meter per sekund i de områdena vilket medför en risk för fallna träd och flygande föremål.

Tåg-, båt- och flygtrafiken tar redan höjd för Urds framfart och varslar för inställda avgångar. Trafikverket har ställt in trafiken på fyra tågsträckor i Västsverige och åtta i Sydsverige.

De varnar även bilister för att ge sig ut på vägarna.

– Om man måste resa så bör man i första hand hålla sig till de större vägarna, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson i ett pressmeddelande.

”Ha ljus hemma”

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) uppmanar alla privatpersoner att följa sin lokala P4-kanal och följa all information från myndigheterna.

– Vid elavbrott, som kan bli en av konsekvenserna av det här vädret, bör man se till att ha stearingljus, värmeljus, tändstickor, ficklampa och extra batterier, säger Emilia Henriksen vid MSB:s presstjänst.

– Man bör även kunna hålla värmen med sovsäckar och filtar.

Broar stängs – färjor står still

Börjar det blåsa för mycket kommer flera broar att stängas av. Älvsborgsbron i Göteborg har stängs av och likaså Uddevallabron i Uddevalla.

Öresundsbron håller öppet för trafik i begränsad hastighet tills vindarna når en styrka på 25 meter per sekund – vilket de väntas göra förr eller senare.

Stena Lines färjor mellan Göteborg och Danmark ställs in under måndagseftermiddagen, rapporterar P4 Göteborg . Även lokala färjor på västkusten kommer att stå stilla.

Översvämmat i Uddevalla

Uddevalla har också drabbats av . Bärgaren Ingvar Wik säger att han hoppas att folk har plockat undan sina bilar i tid.

– Folk har lite svårt att respektera avstängningar och skyltningen där man inte ska köra, säger han till Aftonbladet.

– Vi plockade upp en Audi som hade vatten nästan upp till fönsterrutan, nästan en meter. Han som satt i fick hoppa ur och springa till räddning.

Försvaret kallas in

Hallands län har begärt stöd från försvaret, skriver GP.

– Nu har vi terrängbilar som står i beredskap för att hjälpa hemsjukvården, säger Jesper Tengroth, pressekreterare vid Försvarsmakten , till tidningen.

I Danmark har man varslat om vindar av orkanstyrka på nordvästra Jylland, skriver TT.

Det var norska Meteorologisk institutt som döpte stormen till Urd. Det är namnet på det förflutnas gudinna i den nordiska mytologin.