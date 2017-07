Andrej, 23, lider av svår sjukdom – låstes in: ”Hade kunnat dö”

Han har en svår muskelsjukdom och behöver 24-timmarstillsyn.

Ändå satt ryske journalisten Andrej, 23, i fem dagar i Migrationsverkets förvar – utan någon hjälp.

– Om jag hanteras fel så skulle jag kunna dö, säger Andrej Porosjin, som söker politisk asyl i Sverige.













Ryske journalisten Andrej Porosjin, 23, söker politisk asyl i Sverige efter att ha flytt Putins regim. Men enligt Dublinförordningen måste han söka asyl i Estland som var det första EU-land han kommit in i efter att ha tagit båten från St Petersburg. I väntan på utvisning sattes han i förvar hos Migrationsverket i Märsta . Men Andrej lider av en svår variant av spinala muskelantrofier – en sjukdom som förpassar honom till en permobil och försätter honom i konstant livsfara om han inte hanteras rätt.

– Minsta lilla oaktsamma rörelse kan göra att han får inre blödningar och dör, säger Andrejs advokat Mark Safaryan.

”Skulle kunna dö här”

Ändå sattes han i Migrationsverkets förvar, i ett rum så litet att han knappt kan vända med permobilen – utan ordentlig vård.

– Jag har inga muskler. Om jag lägger mig i sängen så kan jag inte sitta upp. Jag behöver tillsyn 24 timmar om dygnet. Jag behöver hjälp med att vakna, duscha, gå på toaletten och med att sätta mig upp, säger Andrej, som måste bära en slags korsett för att hålla uppe överkroppen.

– Vakterna har hjälpt mig men de är inte utbildade i denna vård så det blir fruktansvärt, både för dem och för mig. De lyfter mig med händerna och det är farligt. Om jag faller där så skulle jag kunna bryta mina ben eller min nacke och dö här.

Inte duschat på fem dagar

Foto: Carolina Byrmo / CAROLINA BYRMO / 85440

När Aftonbladet besöker Andrej på förvaret strax norr om Stockholm har han bott i sitt lilla rum i fem dagar. Han klagar över att han saknar muskler kring andningsapparaten och behöver frisk luft, men får inte vara ute mer än ett par timmar om dagen och tycker att luften på rummet är syrefattigt. Han har inte duschat på fem dagar.

– Det är ett stort problem, säger han.

– Det värsta är att jag är frihetsberövad, jag kan inte duscha och det känns inte säkert för mig. Polisen lovade att det skulle finnas specialhissar för mig och folk som tittar till mig, men i fem dagar har jag inte sett någonting av det.

”Vi har inte den kompetensen”

Under Aftonbladets besök blir han plötsligt visad sitt nya rum. På en avdelning på bottenvåningen kommer han snart att få mer plats – och en hiss så att han själv kan komma upp och ner ur sängen. Snart kommer även hemtjänsten komma över och titta till honom sex gånger om dagen, menar ledningen.

Tommy Harnesk, Migrationsverket. Foto: Carolina Byrmo / CAROLINA BYRMO / 85440

– Vi har ju haft kontakt med kommunen och deras hemtjänst och de kommer kunna börja erbjuda honom hjälp nu från och med i dag, är den uppgift jag fått från kommunen, säger Tommy Harnesk, enhetschef på Migrationsverkets förvar i Märsta.

– Vi har ju inte den kompetensen som kommunen har när det kommer till att ta hand om personer som behöver den stöd och hjälp som han behöver.

Enligt Andrej och hans advokat kan han dö om han behandlas på fel sätt. Hur känner ni inför att en sådan person sätts i förvar?

– Av den anledningen har vi tagit kontakt med kommunen, eftersom vi känt att vi inte har den kompetens att klara av det på bästa sätt och vi har jobbat så snabbt som möjligt kunna lösa det på bästa sätt för honom för givetvis så vill vi att omvårdnaden av de personer som finns hos oss ska ske på bästa möjliga sätt.

Efter att Andrej fått sitt nya rum har det visat sig att det inte finns någon toalett på rummets våning. Han måste ändå ta sig till en annan våning varje gång han ska gå på toaletten.

Granskade Putins regim

Andrej var länge politiskt aktiv och jobbade på en tidning som granskade den ryska regimens behandling av handikappade i landet. Men efter en tids bloggande, och universitetsföreläsningar fick han snart polisen efter sig, berättar han.

– De ville sätta mig i fängelse men eftersom på mentalsjukhus – inte ett svenskt utan ett där jag kände att om jag satts där så skulle jag ha dött. Det skulle innebära en livsfara att återvända till Ryssland.

Andrej kom till Sverige via Estland, sökte politisk asyl och sattes på grund av sin sjukdom direkt på ett vårdboende i Vattholma. Enligt Mark Safaryan och hans klient rapporterade Andrej konstant in till polisen om var han befann sig. Så även när han åkte för att spendera en vecka hos en kompis i Uppsala för att kunna jobba i lugn och ro. Men när han kom tillbaka greps han av polis, som menade att han avvikit. Om det råder det delade meningar.

Foto: Carolina Byrmo / CAROLINA BYRMO / 85440

– Jag gav polisen mina två mejladresser och kollade dem dagligen, men inga meddelanden. Jag gav dem även mitt ryska nummer men ingen ringde. De ringde bara min advokat och han sa att jag var i Uppsala, men de sa att de inte behövde adressen, säger Andrej.

– Han lämnade adressen och vart han skulle och kom tillbaka efteråt. Hade han velat fly hade han ju inte kommit tillbaka. Han är ju inte dum, säger Mark Safaryan.

– Han kommer inte att avvika för han kan inte avvika. Han måste ha vård och tillsyn dygnet runt. Han skulle inte klara sig utanför boendet. Och då är det det han anklagats för, säger han.

”Får inte flyga”

Men Andrej fördes till Märsta och sattes bakom lås och bom.

”P har genom att lämna sitt boende, ej svara på kontaktförsök samt inte lämna vidare kontaktuppgifter eller meddela sig till Polismyndigheten, resulterande i att P efterlystes, hållit sig undan myndigheterna och verkställighet”, står det i polisens förvaringsbeslut.

Enligt Mark Safaryan skulle en resa med båt eller flyg till Estland innebära en livsfara för Andrej.

– Han får inte flyga för turbulens kan vara livshotande för honom, han kan inte åka bil längre sträckor och nu vill polisen utvisa honom med båt, säger Mark Safaryan.

Andrej, som har en examen i ekonomi, drömmer om att få politisk asyl i Sverige och läsa vidare på ett universitet här. Han har hittat ekonomiutbildningar på engelska i Sverige och tror inte att det finns några liknande i det baltiska landet. Han är också livrädd för att han som rysk skulle diskrimineras i Estland.

– Estland var ockuperat av Ryssland och de hatar ryssar där och kommer förmodligen bara att skicka mig direkt till Ryssland, säger han.

”Förenat med livsfara”

Även om Andrej nu kan få det bättre på förvaret, med ett handikappanpassat rum och bättre tillsyn, är advokaten kritisk mot beslutet att sätta Andrej i förvar.

– Hans hälsotillstånd är mycket svårt och förenat med livsfara. Han har inga muskler och inga ben. Han är totalt invalidiserad – han har ingen ryggrad. Personalen på förvaret är inte utbildade att hantera sådana som Andrej, säger Mark Safaryan.

– Du förvarsplacerar inte folk som är samarbetsvilliga, du förvarsplacerar inte folk som lider av en så allvarlig åkomma att det är förenat med livsfara.

I måndags förra veckan lämnade Mark Safaryan in en överklagan till polisen. I överklagan hävdar advokaten att Andrej hela tiden varit samarbetsvillig och yrkar på att klienten i första hand frisläpps och i andra hand ställs under uppsikt. Mark Safaryan skriver:

”På grund av Andrejs mycket svåra hälsotillstånd är det förenat med livsfara att hålla honom kvar i förvar. Då förvaret i Märsta inte är anpassat för att kunna hantera Andrejs behov. Situationen på förvaret har förvärrats betydligt. Andrej mår dåligt av att befinna sig i förvar och att befinna sig i förvar är ett allvarligt ingrepp i hans personliga integritet. Han är också villig att ställa sig under uppsikt.”

Överklagan avslogs

Men under tisdagen avslog polismyndigheten överklagan. Senare under dagen avslogs även Mark Safaryans yrkande på en muntlig förhandling om fallet i migrationsdomstolen. I motiveringen stod det bland annat att Andrej ”gått under jorden” när han lämnat vårdhemmet i Vattholma.

– Det blir ingen förhandling helt enkelt, säger advokaten.

– Polisen skickade ett långt yttrande från domstolen där de menar att han kommer att avvika om de skulle släppa honom. Men det står ingenting om hans fysiska status, det måste de ju ta hänsyn till. Hälsan påverkar ju detta negativt.