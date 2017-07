Forskare: Pengar gör dig faktiskt lycklig

Det går att köpa lycka. Det visar en ny vetenskaplig studie, skriver The Telegraph .

– Få personer gör det trots att de skulle ha råd, säger forskaren Elizabeth Dunn.

Ny forskning visar att penga kan göra dig lycklig. Foto: TT/Montage

Det sägs ju att pengar inte gör dig lycklig, men nu säger forskningen annorlunda. Beroende på hur du spenderar dina slantar kan de faktiskt göra ditt liv lyckligare, visar en ny studie publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences .

”Skyddar mot tids-svält”

Det handlar dock inte om att köpa sig en dyr Ford Mustang eller en lägenhet med stora fönster. Studien kom istället fram till att vi blir lyckligare av att köpa oss ledig tid.

– Genom att använda pengar för att köpa sig tid skyddar man sig mot tids-svält och ökar därigenom sin lycka, skriver forskarna i sin sammanfattning.

Studien innefattade 6000 vuxna deltagare i USA, Danmark, Kanada och Nederländerna. De fick svara på frågor om stress, livskvalitet och hur mycket pengar de lade på att köpa sig själv ledig tid varje månad.

Ett urval av testpersoner fick även i uppdrag att under en helg spendera pengar på antingen materiella inköp eller på ledig tid. Det visade sig att de som lade pengar på ledighet var 23 procent nöjdare med sina liv än de som inte gjorde det.

Spelar ingen roll vad du tjänar

Resultatet gällde även de som tjänade mindre. Där var höjningen dock på 15 procent.

– Vi trodde att effekten bara skulle gälla för personer med hög inkomst, men blev överraskade när samma effekt fanns över hela inkomst-spektrat, säger Elizabeth Dunn som är en av studiens författare.

Trots detta upptäckte forskarna att det är väldigt få som lägger pengar på ledighet. När de frågade 98 arbetande vuxna hur de skulle spendera motsvarande 320 kronor var det bara två procent som svarade att de skulle lägga pengarna på ledig tid.

– Få personer gör det trots att de skulle ha råd, säger Elizabeth Dunn och fortsätter:

– Mängder av forskning har visat att människor gynnas av att lägga pengar på att få trevliga upplevelser, men vår forskning antyder att folk även borde lägga pengar på att slippa otrevliga upplevelser.