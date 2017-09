Tekniska problem för Skandiabanken – igen

Skandiabanken drabbades av ett tekniskt haveri på fredagsmorgonen.

Många kunder hade svårt att logga in, se sina konton och genomföra kortbetalningar.

Banken har haft omfattande teknikproblem vid upprepade tillfällen under den senaste tiden.

– Det har varit för mycket störningar. Jag förstår att kunderna är frustrerade, säger presschefen Pontus Haag.

Så här såg det ut för många Skandiakunder som loggade in på mobilappen på fredagsmorgonen.

De första rapporterna om strul kom från kunder vid 04.30-tiden på fredagsmorgonen.

Ett stort antal personer lyckades inte logga in på bankens internettjänster. Många av dem som kom in kunde inte se sina konton. Det förekom även rapporter om problem med betalningar med kort och via appen Swish.

”Just nu har vi tekniska problem på vissa konton på internetbanken. Vi felsöker med högsta prio för att lösa detta”, skrev banken på sin hemsida.

Pågick i flera timmar

Vid 09-tiden fungerade återigen tjänsterna normalt för merparten av kunderna.

– Vi har kommit så långt i felsökningen att vi identifierat problemet och satt igång med att åtgärda det. Men jag kan inte lova att det fungerar för alla, säger Pontus Haag, presschef på Skandia.

– Felet uppstod i en integrationslösning som ska se till att olika system pratar med varandra.

Återkommande problem

Under de senaste månaderna har Skandiabanken drabbats av teknikstrul flera gånger.

– Vi har haft problem vid ett antal tillfällen på senare tid. Varje gång arbetar vi intensivt för att åtgärda de specifika felen, men vi har också fullt fokus på att förebygga och se till så att det inte händer igen.

– Våra kunder ska naturligtvis kunna förvänta sig att de kan utföra bankärenden när de vill. Det har varit för mycket störningar, och det ber vi om ursäkt för. Jag förstår att kunderna är frustrerade.

Vad beror problemen på?

– Det är vitt skilda orsaker bakom de olika problemen. Vi arbetar för högtryck för att fel inte ska kunna inträffa. Det är väldigt komplicerade system och vi kommer aldrig kunna garantera att det aldrig blir problem, men vårt mål är naturligtvis att minimera dem, säger Pontus Haag.