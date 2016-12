Här härjar influensan som värst i landet





Influensasäsongen är här och det tidigare än vanligt.

Förra veckan anmäldes 336 fall – nästan dubbelt så många som veckan innan, enligt Folkhälsomyndigheten.

Dalarna, följt av Västernorrland och Västmanland, är just nu värst drabbade.

– Det är hög tid att vaccinera sig om man inte redan har gjort det, säger Mia Brytting, mikrobiolog på Folkhälsomyndigheten.

Först kräksjukan och nu influensan. Under gårdagen kunde Aftonbladet rapportera att årets kräksjuka slagit till med full kraft i hela landet och nu kommer rapporter om att även influensasäsongen har börjat.

Under vecka 49 rapporterades 336 fall av influensa varav 332 fall var influensa A och 4 fall av influensa B. Insjuknandet ser ut att fortsätta öka i oförändrad takt framöver och det finns även vissa platser i landet som är mer drabbade än andra enligt Folkhälsomyndighetens veckorapport.

Under vecka 49 hade Dalarna flest antal fall sett till befolkningsmängd, med 20 fall per 100 000 invånare. Västernorrland kom på andra plats med 9 fall följt av Västmanland, Västerbotten och Stockholm med över 5 fall per 100 000 invånare.

– Influensasäsongen är tidig i år och det är därför hög tid att vaccinera sig om man inte redan har gjort det, säger Mia Brytting, mikrobiolog på Folkhälsomyndigheten.

Hög tid att vaccinera sig

Årets influensa har nästan uteslutande varit influensa A (H3N2) och värst drabbade är oftast personer från 65 år och äldre. Myndigheten uppmanar därför personer i den ålderskategorin samt övriga riskgrupper att vaccinera sig snarast då det tar två veckor innan vaccinet ger fullgott skydd.

Förutom riskgrupperna säger Mia Brytting att även personer som vet med sig att de ska vara med små barn, äldre eller åka på semester att överväga vaccination.

– Det är upp till varje person och livssituation men det är ju väldigt tråkigt om man har planerat in sin drömsemester och så är man sjuk när man väl är där.

Enligt myndigheten kommer influensaaktiviteten med stor sannolikhet att fortsätta öka de kommande veckorna och nå en topp under januari-februari.

– Oftast bryter det ut lite innan jul men i samband med ledigheten brukar den pausa lite för att sedan ta fart igen i början på januari, säger Mia Brytting.

Även i övriga Norden och Europa har spridningen av influensa ökat.

Bättre skydd tidigt

Men att influensan kommer tidigt behöver inte bara vara av ondo.

– Många vaccinerar sig tidigt under hösten och då kan bli problematiskt om influensaperioden startar sent eftersom vaccinets effekt börjar avta efter tre månader. Så på så sätt kan man säga att det finns en fördel att den börjar tidig, säger Mia Brytting.

Dock förklarar hon att en vaccination inte ger något 100-procentigt skydd men mildrar sjukdomstillståndet.

– Influensan kommer och går varje år, det har den gjort redan sedan de gamla grekerna. Ingen kan skydda sig helt men vi kan se att vaccinet i år har goda förutsättningar att ge gott skydd.

Hur kan man skydda sig förutom med vaccin?

– Först ska man undvika att vistas med människor som redan har insjuknat, och tänka på att ha god handhygien. Har man redan blivit sjuk ska man stanna hemma så man inte smittar andra.

På frågan om det väntas bli ett rekordår då influensan anlänt tidigare än vanligt säger Mia Brytting att det inte går att förutspå.

– Det vi vet med årets influensa är att den framförallt drabbar äldre. Men sedan kan det alltid komma en annan variant i slutet av säsongen. Oftast brukar det vara influensa typ B som mer drabbar yngre personer men de brukar inte bli lika allvarligt sjuka som de äldre.