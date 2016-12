Ville lyxa till det sista tiden i livet – får inte lösa in sina pengar

Hon fick inte lösa in sina pengar. Foto: TT

En 91-årig kvinna lyckades att spara ihop cirka 108 000 kronor. Men när hon ville lösa in dem på banken fick hon inte det.

Hon sparade ihop 108 450 kronor under åren och låste in i ett bankfack.

Men när den 91-åriga kvinnan skulle lösa in de gamla sedlarna sa banken nej. Om hon inte visade kvitton på pengarna först.

”Jag är inte kriminell och förekommer inte i brottsregistret”, skriver hon till Förvaltningsrätten.

Riksbanken har följt sina föreskrifter till punkt och pricka. Enligt dem ska det ”inte finnas anledning att anta” att pengarna kom från något brott eller brottslig verksamhet. Därför krävde de kvitton för att lösa in de gamla sedlarna.

”Har levt snålt och sparsamt”

Då överklagade den 91-åriga kvinnan bankens beslut till Förvaltningsdomstolen.

Hon skrev att hon levt snålt och sparsamt och skulle kunna leva lite lyxigt under sin sista tid i livet. Hon skriver också att hon inte är kriminell och att hon inte finns i något brottsregister.

”Tar inte hänsyn till ålder”

Nyligen kom domen: Avslag. Rådman Ulrika Sandell vid Förvaltningsdomstolen i Stockholm skriver i domen att den kvinnan ”har inte kommit in med något underlag och det saknas därmed skriftlig dokumentation som visar var pengarna kommer ifrån.”

Om man är 91 år och har drygt 108 000 i bankfacket verkar det väl tufft att inte få lösa in dem?

– Ja, vi tar inte hänsyn till ålder, utan vi har det här systemet med kvitton oavsett hur gammal man är. Det är lite hårt, säger Ulrika Sandell till Aftonbladet.

Om man spar pengar på det här viset, att man lägger undan sedlar, är det ju omöjligt att bevisa varifrån de kommer?

– Ja, men i det här fallet har hon sagt att hon sålt en bil, guld, smycken och kläder. Jag vet inte om Riksbanken begär kvitto på varenda krona eller om man behöver kvitto på en större del – men vi hade ingenting, säger hon.

Den 91-åriga kvinnan har avlidit under rättsprocessen.