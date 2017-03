Skottland hotar störa Storbritanniens utträde ur EU

Skottlands försteminister Nicola Sturgeon sätter hård press på Storbritanniens premiärminister Theresa May inför brexit-förhandlingarna.

Sturgeon vill ha en specialuppgörelse för fortsatt goda relationer med EU även efter utträdet, rapporterar The Telegraph. Om inte hotar hon med en andra folkomröstning om skotsk självständighet.

Hon väntas presentera sitt ultimatum på måndagen.

Skottlands försteminister Nicola Sturgeon. Foto: AP

Skottarna röstade 2014 för att fortsätta tillhöra Storbritannien . Men efter nej-resultatet i förra årets omröstning om det brittiska medlemskapet i EU planeras en ny självständighetsomröstning.

Enligt The Telegraph hotar Skottlands försteminister Nicola Sturgeon nu att störa EU-utträdet genom att planera in en andra folkomröstning om skotsk självständighet. Hennes villkor är att Storbritanniens premiärminister Theresa May förhandlar fram en specialuppgörelse för att Skottland ska ha fortsatt goda band med EU även efter brexit, exempelvis när det gäller handel.

Hittills har Downing Street vägrat gå med på Skottlands krav.

Nicola Sturgeon har kallat till en presskonferens på måndag morgon i sitt residens i Edinburgh. Där väntas hon offentligöra sitt ultimatum till Theresa May.

Hösten 2018

Försteministern har nämnt hösten 2018 som en lämplig tidpunkt för en andra folkomröstning om självständighet. Det skulle i så fall ske innan Storbritanniens tvååriga EU-utträde är klart.

Men enligt källor till The Telegraph är det inte troligt att Theresa May tillåter en andra folkomröstning förrän efter brexit, till våren 2019.

Både Skottland och Nordirland röstade för att Storbritannien skulle stanna i EU.