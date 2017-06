Axel har byggt en drönare – så att han kan flyga

Teknikpedagogen Axel Borg hörde att det var varje uppfinnares plikt att någon gång i livet försöka bygga sig en egen flygmaskin. Det tog han på största allvar och byggde en alldeles egen sittdrönare.

Foto: Axel Borg

Axel Borg från Örebro har alltid fascinerats av flyg och har som många människor alltid haft en dröm om att kunna flyga. Nu har han, genom att vara tekniskt kunnande, eller som han själv väljer att beskriva sig ”extremt kreativ utan hämningar”, lyckats skapa en sittdrönare.

– Det är flera privatpersoner som testar tekniken i lite större skala, men framförallt så är det ett tyskt team som gör det på "riktigt". Jag, som så många andra fascineras av flyg och såg att tekniken nu var mogen för att kunna bygga fungerande prototyper av den här typen av VTOL.

Tidigare har Axel byggt två bensindrivna drönare, men sedan i höstas har han byggt på den han åker i nu. Ett dyrt projekt som han satt igång, bland annat med hjälp av sin 3D-skrivare som han har hemma.

”Dör om någonting fallerar”

Sittdrönaren är uppbyggd av fem separata system som var för sig motsvarar en egen drönare. Den har 76 propellrar med specialbeställda motorer och flygdatorer som gör att den kan hålla balansen och om två av dem går sönder så går det ändå att flyga. Men ingenting är helt säkert för det.

– Drönaren flyger så högt den kan på 10 minuter, så någon kilometer eller två är inget problem. Problemet kommer under 3-100 m spannet där man antingen skadar sig svårt eller dör om någonting fallerar totalt och ballistiska fallskärmssystem inte hinner vecklas ut. Annars är det pilotens omdöme som är den stora riskfaktorn. Precis som en sportmotorcykel där du kan ta livet av dig bara genom en enkel handledsrörelse med höger hand.

Ingen Youtube-miljonär

Till vardags arbetar Axel som teknikpedagog på teknikskolan KomTek i Örebro, men är tjänstledig på 20 procent för att få utlopp för sin kreativitet. Dessutom driver han youtube-kanalen ”Amazingdiyprojects ” där han delar med sig av sina arbetsprocesser.

– Kanalen är ett litet fönster in i min värld! Jag visar dock inte mina möbelalster, kläder etc där, men ett par försök att skapa musik fick jag in i två av filmerna.

Men med det sagt har han inga planer på att utveckla kanalen till något mer.

– Nja, jag trivs ruskigt bra på mitt ordinarie jobb, och jag har ingen talang på filmskapandet i sig, vilket är viktigt på youtube. Jag är provocerande nog en person som är nöjd och glad med livet just som det är. Om jag blir youtube-miljonär är det toppen, men det är inte mitt mål. Jag drivs av nyfikenhet och en lust att förverkliga mina dagdrömmar, och de är nog inte alltid så youtube-kommersiella.