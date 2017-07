USA svarar på Nordkoreas robottester – med två bombplan

Två nordkoreanska robottester på en månad.

Då svarar USA – med två bombflyg över Koreahalvön.

– Vi har ett ansvar gentemot våra allierade, säger flygvapenofficeren Terrence J O’Shaughnessy till NBC .











I fredags avfyrade Nordkorea en robot – för andra gången på drygt tre veckor. Enligt nordkoreansk och amerikansk militär rör det sig om en interkontinental ballistisk robot som var kraftfullare än det förra testet och skulle kunna nå städer som Los Angeles, Denver och Chicago. Raketen nådde omkring 100 mil innan den störtade i havet utanför Japan.

Nu svarar USA – med två bombplan som under lördagen flög över den koreanska halvön. Planen, av modellen B-1, lyfte från ön Guam i Mikronesien och körde sedan in i japanskt luftrum där de fick sällskap av två japanska stridsplan, skriver NBC. De amerikanska stridsplanen fortsatte till Sydkorea där koreanska flyg anslöt. Där utfördes ett luftattacktest innan planen vände tillbaka till Guam via den amerikanska flygbasen i staden Osan.

”Vi har ett ansvar”

Aktionen är en direkt respons efter Nordkoreas robottest, uppger amerikansk militär. Terrence J O’Shaughnessy, officer i amerikanska flygvapnets Stilla havsförband, sa i ett uttalande på lördagskvällen att ”Nordkorea är fortfarande det mest akuta hotet mot regional stabilitet”.

– Vi har ett ansvar gentemot våra allierade och vårt land att uppvisa vårt orubbliga engagemang i att planera för det värsta tänkbara scenariot, sa O’Shaughnessy, uppger NBC.

– Om det skulle behövas så är vi redo att svara med snabb, dödlig och överväldigande kraft vid en tidpunkt och plats som vi väljer.

Efter fredagens nordkoreanska test sa den amerikanska utrikesministern Rex Tillerson i ett uttalande att USA aldrig kommer att tolerera ett kärnvapenbeväpnat Nordkorea.