Coca-Cola anklagas för att ha mörkat hälsorisker

Foto: Jim Cole/AP

Coca-Cola anklagas för att ha mörkat hälsoriskerna med deras sockersötade läskedrycker – och stäms för falsk marknadsföring.

Enligt stämningsansökan har läskjätten tonat ner alla kopplingar till amerikanernas ökande fetma.

– Läskindustrin bedriver en desinformationskampanj, säger Maia Kats, företrädare för den ideella organisationen Praxis Project.

Kritiken mot Coca-Cola och läskindustrin har bubblat i flera år. Men de har aktivt arbetat för att avvärja all uppmärksamhet – genom att peka på hur lite amerikanerna rör på sig, menar organisationen bakom stämningsansökan.

Det är den ideella organisationen Praxis Project, som arbetar för jämlikhet inom den amerikanska vården, som lämnat in den.

Sponsrar forskare och lobbyism

Läskindustrin anklagas för att ha försökt mörka den forskning som gör kopplingar mellan läskedrycker och fetma, typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Coca-Cola har sponsrat framstående forskare för att de ska främja budskapet att folk tränar för lite, vilket New York Times rapporterade förra året.

En annan rapport visade nyligen att Coca-Cola och Pepsico sponsrat 96 hälsoorganisationer och lobbat emot alla försök att lagstifta mot läsk.

Samtidigt har läskförsäljningen i USA fallit till den lägsta nivån på 30 år.

– Mellan 1950-talet och det sena 90-talet bedrev tobaksindustrin en medveten desinformationskampanj för att ifrågasätta forskningen som kopplade cigaretter till lungcancer och andra sjukdomar, säger Praxis Projects företrädare Maia Kats i en artikel som publicerats av Center for Science in the Public Interest, en forskarorganisation som ger rådgivning i livsmedelsfrågor.

– I dag bedriver läskindustrin en egen desinformationskampanj för att ifrågasätta forskningen som kopplar sockersötade drycker till fetma, fetmarelaterade sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Tillbakavisar alla anklagelser

Coca-Cola och läskindustrins branschorganisation ABA tillbakavisar alla anklagelser. De säger att stämningsansökan ”saknar juridisk och saklig grund”, i ett mejl till tidningen Fortune .

De framhåller också att de lanserat många produkter med få eller inga kalorier de senaste åren.

”Vi tar våra konsumenter och deras hälsa på stort allvar och har varit på en resa för bli en mer trovärdig och hjälpsam partner, som hjälper konsumenter att hantera sin sockerkonsumtion.”

Reklam om ”glada kalorier”

Praxis Projects vill att en jury ska få avgöra rättsfallet. De ska i så fall få titta på reklamkampanjer – bland annat en där de påstår att en burk cola innehåller 140 ”glada kalorier” som kan förbrännas genom ”extra glada aktiviteter”. De föreslår till exempel att man ska dansa eller skratta högt i över en minut.

Praxis Projects mål med stämningsansökan är att Coca-Cola ska initiera en större folkbildningskampanj som ska minska intaget av sockersötade drycker. De vill också att det ska finnas tydliga varningar för vilka sjukdomar konsumtionen kan leda till.