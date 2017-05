Fredrik gick på alla studentfester











Under månaden maj har det varit fyra studentskivor i veckan för elever som tar studenten 2017 i Uppsala. En som bestämde sig för att gå på varenda en är Fredrik Yngve, 19 år, vilket Uppsala Nya Tidning var först med att berätta.

På fredag tar Uppsala -elever studenten. För att vrida ur det sista ur gymnasietiden har man därför festat loss under hela maj månad. För den som har haft orken i behåll har fyra fester i veckan funnits på planeringen. En av de som besökte varenda fest var Fredrik Yngve, 19 år som pluggar teknik på Fyrisskolan.

– Jag var ambassadör för stället där studentskivorna var så jag hade vip-kort och tänkte att jag skulle utnyttja det. Jag gick ju in gratis, säger han.

Men det är inte bara att dundra in på festerna som ingenting. Man ska även klä ut sig.

– Jag har gjort mitt bästa och hunnit med att vara Ed Sheeran,varit klädd i isdräkt och neonsminkad. Igår var jag en häst, säger han och tillägger:

– Men jag hatar att klä ut mig så jag designade även en tröja ”Yngve on tour”, som jag hade när jag inte ville klä ut mig. Då kunde ingen säga någonting.

”Stannat kvar till stängning”

Igår var sista festen och när Aftonbladet ringer upp Fredrik säger han att han är en tia på trötthetsskalan.

– Jag har stannat kvar till stängning på alla fester förutom tre. Så jag är stolt över min insats. Men nu är jag riktigt trött. Jag har festat hela veckorna och vilat på helgerna. Det har verkligen varit omvänt.

Har du hunnit plugga någonting mellan varven?

– Jo men det har jag. Nu har vi inte haft så mycket i skolan. Lärarna har retats lite, men jag har ju skött mig så det är absolut ingen fara.

Fredriks ork och engagemang för studentskivorna har blivit omtalat.

– Ryktet har ju spridit sig. Jag har redan en kille som ska göra en ”Shout out till Yngve on tour” nästa år och designa en egen tröja. Det känns roligt, det här har varit den bästa månaden under hela gymnasiet. Men efter det här blir det en vit månad för mig, kanske ännu mer.